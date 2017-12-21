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Apartman dairesinde korkutan yangın

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, bir apartmanın 3'üncü katındaki evde çıkan yangında, dumandan etkilenen Hasan Kaçan (62) hastaneye kaldırıldı

21 Aralık 2017 18:56

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, bir apartmanın 3\'üncü katındaki evde çıkan yangında, dumandan etkilenen Hasan Kaçan (62) hastaneye kaldırıldı. Alevler ise diğer odalara ve üst kata sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Bugün saat 11.00 sıralarında, Zafer Mahallesi, Adem Dertsiz Sokak\'taki 4 katlı apartmanın 3\'üncü katındaki Hasan Kaçan\'a ait dairede yangın çıktı. Oturma odasında elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıktığı sanılan yangında, perdelerin tutuşmasıyla alevler kısa sürede tüm odayı sardı. Kaçan, alevlere kendi çabaları ile müdahale etmek istedi ancak, başarılı olamadı. Alevleri farkeden çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, ilk olarak yoğun dumandan etkilenen Kaçan\'ı dışarı çıkardı. Kaçan, 112 Acil Servis ambulansı ile Ödemiş Devlet Hastarnesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Korku ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından su sıkılarak diğer odalara ve üst katlara sıçramadan, 1 saatlik çaba ile söndürüldü. Kaçan\'ın birlikte yaşadığı oğlu Barış Kaçan\'ın (18) ise yangın sırasında işte olduğu belirtildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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