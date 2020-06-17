Apartman altı oto galeriler taşınacak

Uzun zamandır gündemde olan apartman altı oto galerilerin taşınmasına yönelik düzenleme yürürlüğe girdi. Söz konusu uygulama kapsamında artık konut ruhsatlı yapıların altında oto galeri açılamayacak. Açılmış olanlar ise yönetmelikle gösterilen yerlere taşınacak.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan ve 9 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ile apartman altında galeri açılmasının önü tamamen kapandı.

"İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile kesinlik kazanan düzenleme LPG'li araçların patlama ve yangın riski ile satışa çıkarılan araçların kaldırım ve yol işgali sonrasında gündeme gelmişti.

Binlerce dükkan boşa çıkacak

Yürürlüğe giren düzenleme sonrası artık bina altlarında yeni oto galeri açılışına izin verilmeyecek. 9 Haziran 2020 tarihinden itibaren oto galeriler öncelikle toplu iş yerlerinde açılabilecek.



Mevcutta hizmet verenler için ise taşınmalarına yönelik bir tarih paylaşılacak. Taşınma süreciyle birlikte binlerce dükkânın da boşa çıkması bekleniyor.