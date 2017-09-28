Aparman önündeki dayak ve gasp anı kamerada

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da daha önceden aralarında husumet bulunan Mevlüt K.\'yi evinin önünde dövüp cep telefonunu ve 2 bin lira parasını gasp ettikleri iddia edilen Şirin E. ile Serkan Y., tutuklandı. İki kişinin Mevlüt K.\'yi dövme anı ise apartmanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, geçen 21 Eylül günü saat 23.50 sıralarında merkez Karatay İlçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mevlüt K. evine doğru gittiği sırada sokakta para anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Şirin E. ile karşılaştı. İkili önce selamlaşıp bir süre sohbet ettikten sonra kavga etmeye başladı. Bu sırada Şirin E.\'nin elinden kurtulan Mevlüt K., oturduğu apartmana doğru kaçmaya başladı. Şirin E. ve arkadaşı Serkan Y., Mevlüt K.\'yi apartman girişinde yakalayıp döverek tekrar sokağa götürdü. İddiaya göre 2 kişi, Mevlüt K.\'nın cep telefonu ve 2 bin lirasını zorla aldı. Şüphelilerin elinden kurtulan Mevlüt K., kaçarak oturduğu apartmana girdi. Şüpheliler de peşinden geldi ancak Mevlüt K.\'nin içeri girdiğini görünce olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına kaydedildi.

Mevlüt K.\'nin ifadesi doğrultusunda çalışma başlatan Asayiş Şubesine bağlı ekipler, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelileri tespit etti. Her iki şüpheli geçen 25 Eylül günü yakalanarak gözatlına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Serkan Y.\'nın ifadesinde, \"Şirin adres sormak için arabadan indi. Daha sonra birine sarıldı. Daha sonra da kavga etmeye başladı. Sonra bende kavgaya dahil oldum\" dedi. Şirin E. de, \'\'Adres sormak için aşağıya indim. Daha önceden aramızda alacak meselesi bulunan Mevlüt isimli şahsı gördüm. Kaçmaya başlayınca bende kovalayıp, yakaladım. Daha sonra aramızda kavga çıktı\" dedi.

Şirin E. ve Serkan Y., \'yağma\' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



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