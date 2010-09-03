-APAKAN:"TÜRKİYE KOMİSYONA RAPOR SUNMAYA DEVAM EDECEK" BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 02.09.2010 - Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan, Türkiye'nin Ulusal Araştırma ve İnceleme Komisyonunun ara raporunu, BM Soruşturma Komisyonuna sunduğunu teyit etti ve Türkiye'nin BM Soruşturma Komisyonu'na rapor sunmaya devam edeceğini belirtti. Büyükelçi Apakan, BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığının Türkiye'ye geçmesi dolayısıyla BM'de basın toplantısı düzenledi. Apakan, Konsey'in bu ayki programındaki konular arasında Orta Doğu'daki gelişmelerin, Konsey'in İran ve Sudan Yaptırımlar Komiteleri'nin son raporlarının, Afganistan'daki BM Yardım Misyonu (UNAMA), Nepal'deki BM Misyonu (UNMIN), Liberya'daki BM Misyonu (UNMIL), Haiti'deki BM İstikrar Misyonu (MINUSTAH), Lübnan'daki BM Geçici Gücü (UNIFIL) raporlarının, Somali ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki son gelişmelerin, Uluslararası Adalet Divanı'nın Amerikalı üyesinin seçimi gibi konuların yeraldığını bildirdi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yeni ortaya çıkan toplu tecavüz vakasıyla ilgili olarak bölgeye giden BM yetkililerinin 7 Eylül'de Konsey'e brifing vereceklerini belirten Apakan, Konsey'in bu tür vakaların etkin bir şekilde önlenebilmesi konusuna büyük önem verdiğini söyledi. -MAVİ MARMARA SORUŞTURMASI- Aylık Orta Doğu toplantısının bu ayın 17'sinde yapılacağını bildiren Apakan, Mavi Marmara saldırısına ilişkin BM soruşturma komisyonun ara raporunun Konsey tarafından ne zaman ele alınacağına ilişkin bir soru üzerine, Güvenlik Konseyi'nin, soruşturma komisyonunun çalışmalarını son derece yakından takip ettiğini vurguladı. BM Soruşturma Komisyonu'nun, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un da belirttiği gibi, olaya ilişkin hesap verilmesinin sağlanması konusunda bir misyonu olduğunu kaydeden Apakan, BM Soruşturma Komisyonu'nun ara raporunu BM Genel Sekreterine Eylül ayı ortasında sunacağını kaydetti. "Sayın BM Genel Sekreteri Ban'ın bu ilk rapor konusunda Konsey'e söyleyeceklerini sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuşan Apakan, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi olarak da Türkiye'nin Ulusal Araştırma ve İnceleme Komisyonu'nun ara raporunu, BM soruşturma komisyonuna sunduğunu teyit etmek istediğini bildirdi. Türkiye'nin raporunun içeriğiyle ilgili sorular üzerine bu konunun BM Soruşturma Komisyonu ve Türk yetkililerinin sorumluluk alanında olduğunu belirterek raporun Türk makamlarınca yapılan soruşturmayı içerdiğini, Türkiye'nin Komisyon'a rapor sunmaya devam edeceğini, bu ilk raporun içeriğini açıklayıp açıklamamanın, BM Soruşturma Komisyonunun yetki alanına girdiğini söyledi. Bu konudaki diğer sorular üzerine, Türkiye'nin Mavi Marmara olayıyla ilgili kendi yürüttüğü soruşturmaya yönelik kapsamlı bir raporu BM Soruşturma Komisyonu'na sunduğunu yineleyen Apakan, bir soru üzerine Türkiye'nin soruşturma kapsamında, Mavi Marmara saldırısıyla ilgili yabancı medya tarafından kendisine iletilen fotoğraf ve görüntüleri de elbette raporuna eklediğini söyledi. Apakan, başka sorular üzerine bu konudaki diğer soruların BM Sekretaryasına ve BM Soruşturma Komisyonu başkanına yöneltilmesi gerektiğini söyledi. -TÜRKİYE'NİN KONSEY'DE DÜZENLEYECEĞİ TOPLANTILAR- Büyükelçi Apakan, basın toplantısında Türkiye'nin dönem başkanlığı nedeniyle Güvenlik Konseyinde bu ay içinde 2 toplantı düzenleyeceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığında 23 Eylül'de düzenlenecek ve "Güvenlik Konseyi'nin Uluslararası Barışı ve Güvenliği Sağlamadaki Etkili Rolünün" tartışılacağı toplantıya Güvenlik Konseyi'nin devlet ve hükümet başkanlarının katılmasının beklendiğini söyleyen Apakan, toplantıda BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un da Konsey üyelerine brifing vereceğini söyledi. Bu kapsamda önleyici diplomasi, barışın sağlanması, barışın korunması ve çatışma sonrası barışın tesisi konularının bütüncül açıdan ele alınması gerektiğini vurgulayan Apakan, bu konuda BM'de son toplantının 2000 yılında yapıldığını belirtti. "Şimdi 10 yıl sonra BM'nin bu konudaki çalışmaları stratejik açıdan gözden geçirilecek" diye konuşan Apakan, toplantının sonunda başkanlık açıklaması yapılacağını söyledi. Türkiye'nin Konsey'de düzenleyeceği 2. toplantının da terörizmle mücadele konusunda olduğunu belirten Apakan, bu toplantıya da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun başkanlık yapacağını, toplantıya bakan seviyesinde de katılımlar olabileceğini söyledi. 11 Eylül 2001 yılındaki terör saldırılarının hemen ardından BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen Terörle Mücadeleye ilişkin 1373 sayılı kararın 10. yıldönümü olduğunu söyleyen Apakan, 2001 yılından beri uluslararası toplumun terörle mücadelede önemli ilerlemeler sağladığını, Konsey'in de bu kapsamda önemli rolü olduğunu ve daha iyisini yapmayı hedeflediğini söyledi. Apakan bu toplantının sonunda da bir başkanlık açıklamasının yapılacağını söyledi. Büyükelçi Apakan bu 2 Konsey toplantısına ABD Başkanı Barack Obama gibi devlet başkanlarının katılıp katılmayacaklarının sorulması üzerine, toplantılarla ilgili çalışmaların ve hazırlıkların devam ettiğini söyledi. -TÜRKİYE'NİN KONSEY DÖNEM BAŞKANLIĞI- Büyükelçi Apakan, Türkiye'nin Konsey başkanlığıyla ilgili bir soru üzerine, "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız, Konsey'in bu ayki programının iyi işlemesine katkıda bulunmak için en etkin şekilde çalışacağız" dedi. Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası açıdan en baş hedefinin barış ve güvenliğin korunmasına katkıda bulunmak olduğunu vurgulayan Apakan, Türkiye'nin bölgesindeki meselelerle elbette ilgilendiğini ve bölgesindeki sorunların çözümüne katkıda bulunmak için hem tek başına, hem diğer ülkelerle hem de BM ile birlikte çalışarak elinden geleni yaptığını söyledi. Türkiye'nin bu ay Konsey'de uluslararası barış, güvenlik ve istikrara katkıda bulunmak için ikili ve çok taraflı çabalarını daha da arttıracağını belirten Apakan, Eylül ayında BM'de pekçok uluslararası toplantı düzenleneceğini söyledi. Apakan Türkiye'nin "barışın korunması" ve "terörizmle mücadele" konularında Konsey'de düzenleyeceği 2 toplantının da BM'nin yürüttüğü faaliyetlere yararlı olacağına inandığını belirtti. -DİĞER SORULAR- Apakan, İran'a yaptırımlarla ilgili bir soru üzerine, bu konudaki dönemsel raporun BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a Yaptırımlar Komitesi Başkanı Japonya'nın BM Daimi Temsilcisi tarafından Konsey'e 15 Eylül'de sunulacağını belirtti. Apakan, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi olarak da Türkiye'nin İran konusunda diplomatik çözümden ve diyalogdan yana olduğunu belirtmek istediğini vurguladı. Apakan bir soru üzerine, BM Güvenlik Konseyi reform çalışmalarını Türkiye'nin desteklediğini kaydetti. Apakan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki Hrant Dink davasıyla ilgili bir soru üzerine ise BM'de şimdi bu konuda bir yanıt vermesinin uygun olmayacağını söyledi. Türkiye'nin dönem başkanlığı 1 Ekim'de sona erecek.