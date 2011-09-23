-APA'dan İsrail'e ''Mavi Marmara'' kınaması TBMM (A.A) - 23.09.2011 - Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Türk Grubu Başkanı AK Parti Muğla Milletvekili Yüksel Özden, APA Sosyal ve Kültürel İşler Daimi Toplantısı'nda, üye ve gözlemci ülkelerin katılımıyla İsrail'in Mavi Marmara gemisine yaptığı baskının ilk kez kınandığını, bunun parlamenter örgütler arasında bir ilk olduğunu bildirdi. Özden, Asya Parlamenter Asamblesine aralarında Çin, Kore, Rusya Federasyonu, Pakistan, Malezya, Filipinler gibi çok geniş bir coğrafyayı kapsayan Müslüman ve gayrimüslim 41 ülke ulusal parlamentosunun üye olduğunu ve 17 ülke ulusal parlamentosunun da gözlemci sıfatıyla katıldığını belirtti. Özden, APA'nın politika, barış, güvenlik, sosyal, kültürel, ekonomik, sürdürülebilir kalkınma ve enerji konularında çalışmalar yürüten uluslararası bir kurul olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: ''Eylül ayı ortalarında, İran'ın başkenti Tahran'da Asya Parlamenter Asamblesi Sosyal ve Kültürel İşler Daimi Komitesi toplandı. Bu toplantıda, İsrail'in Gazze ablukası altında yıllardır acı çeken Filistinlilerin yardım çığlıklarına karşılık insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine, 31 Mayıs 2010 tarihinde uluslararası sularda 8 Türk, 1 Amerikan vatandaşının öldürülmesi ile sonuçlanan acımasız saldırısını hatırlattım ve İsrail'in Asya Parlamenterleri Asamblesi tarafından kınanmasını talep ettim. Rusya'nın da hazır bulunduğu APA Sosyal ve Kültürel İşler Daimi Komitesinde İsrail'i kınama kararı oy birliği ile alınmış ve komisyon raporunda İsrail şiddetle kınanmıştır.'' Türkiye'nin uluslararası her platformda Mavi Marmara'ya yapılan saldırı olayının kınanması için girişimde bulunduğunu belirten Özden, ''Mavi Marmara gemisine yapılan saldırının APA tarafından kınanması, bu tür uluslararası parlamenterler meclislerinde alınan ilk karar oldu. Artık Türkiye diğer uluslararası toplantılarda da bu kınama kararını örnek olarak gösterebilecek. Böylece diğer uluslararası kuruluşlardan da kınama kararı çıkartılmasının önü açılmış oldu'' dedi.