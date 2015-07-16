AP Yeşiller Eşbaşkanı: Şık ve Şener'i hapiste ziyaret etmiştim, Karaca'ya neden izin yok?

Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu Eşbaşkanı Rebecca Harms, Taşhiyeciler operasyonu kapsamında tutuklanan Samanyolu Medya Grubu Başkanı Hidayet Karaca’yı ziyaret talebinin reddedildiğini belirterek, “Bu başıma ilk kez gelmiyor. Rusya ve Ukrayna'da da hapishane ziyaretlerime müsaade edilmediği oldu” dedi. Harms, “Bu benim için siyasi bir davadır. Yıllar önce Ahmet Şık'ı ve meslektaşını (Nedim Şener) ziyaret etmiştim. O zaman sorun yoktu şimdi niye var merak ediyorum” diye konuştu.

Ankara ve İstanbul'da temaslarda bulunan Avrupa Parlamentosu (AP) Yeşiller Grubu Eşbaşkanı Rebecca Harms, Türkiye'nin dünyada kaybettiği itibarı geri kazanabilmesi için basın özgürlüğünün sağlanması gerektiğini söyledi.

Dün İstanbul'da Zaman Gazetesi merkez binasını ziyaret ederek Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı’yla bir araya gelen Alman siyasetçi, burada verdiği mülakatta Türkiye'de son dönemde temel hak ve hürriyetler alanında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Harms, basın özgürlüğünün önemine vurgu yaparak, “Onsuz demokrasi mümkün değil” dedi. Yaşananlar nedeniyle “Türkiye'nin uluslararası itibarı zarar gördü. Bunu tamir etmek içinse basın özgürlüğünün tekrardan güvence altına alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘Şık ve Şener'i ziyaret etmiştim,

Karaca'ya niye izin yok?’

Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın 7 aydan uzun bir süredir tutuklu bulunduğu Tahşiye soruşturmasının adaleti tesis ettirmekle ilgisi olmadığını öne süren Harms, Karaca'yı hapiste ziyaret etmek istediğini ancak Adalet Bakanlığı'nın buna izin vermediğini söyledi.

“Bu başıma ilk kez gelmiyor. Rusya ve Ukrayna'da da hapishane ziyaretlerime müsaade edilmediği oldu” diyen lider, “Bu benim için siyasi bir davadır. Yıllar önce Ahmet Şık'ı ve meslektaşını (Nedim Şener) ziyaret etmiştim. O zaman sorun yoktu şimdi niye var merak ediyorum” şeklinde konuştu.

Karaca'nın tahliyesine karar verilen süreçte imzaları olan hâkimler Mustafa Başer ve Metin Özçelik'in de tutuklandığı hatırlatılınca Harms, “Bu tutuklamalar ve hâkimlerden birinin (Özçelik) eşinin de işinden olması bize sistematik bir yaklaşım olduğunu gösteriyor” dedi.

Bu tavrın “birbirinden çok farklı ve aşırı sayıda insanın paralel yapı mensubu olduğu” varsayımına dayandığını söyleyen Harms, “Bu da bana gerçeğin çok ötesinde geliyor” dedi.

49 hâkim ve savcının önceki gün HSYK tarafından açığa alınmasını yorumlaması istenen Harms, “Bu karar çok ani oldu. Herkes hukukun üstünlüğü kapsamında muamele görmeli. Son yıllarda gördüklerimiz bize Türkiye'de yargı bağımsızlığının olmadığını gösteriyor – ki bu da işleyen bir demokrasi için temel sütunlardan biridir” diye konuştu. Harms, “Türkiye'de yönetimdeki bazı kişiler açıkça görülüyor ki yargıyı kontrol ederlerse siyasi güçleriyle daha iyi ayakta kalacaklarını düşünüyorlar” dedi.

'AKP hâlâ seçim havasında'

Ankara'da Meclis'teki temsil edilen dört siyasi partinin de üst düzey temsilcileriyle bir araya gelen Harms, AKP ile görüşmesinde edindiği izlenimi de şu sözlerle özetledi: “Görüşmemiz dostane bir havada geçti ama zorluydu. Bana öyle geldi ki hâlâ seçim havasındalar ve çözüm üretmeye hazır değiller. Siyasette kaybeden herkes bilir ki bu hayli zor bir durumdur ve kaybettiğini anlamak da bazen zaman alır. Bazen yıllar alır bu.”