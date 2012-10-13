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Dünya

AP yayınladığı fotoğraf için özür diledi

ABD’de Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Mitt Romney’nin fotoğrafı büyük tepki yarattı

13 Ekim 2012 14:04

Associated Press (AP) tarafından yayınlanan ve küçük bir kız çocuğu tarafından Mitt Romney'in kalçasına bakıyormuş gibi gösterilen fotoğraf büyük tepkilere neden oldu. Ayrıca fotoğrafın altında  Romney'nin çocuklarla poz vermesi hakkında bir bilgi notuna da yer verildiği açıklandı.

Penn State Üniversitesi’nden araştırma görevlisi Steve Manuel, “Kişiyi gülünç duruma düşürecek bir fotoğraf haber değeri taşımaz. Bu, fotomuhabirin görevleri veya amaçları arasında değildir” dedi. Ajans gelen tepkiler üzerine özür diledi. AP Başkan Yardımcısı Kathleen Carroll da “Ajans bu fotoğrafla standartlarının altına düşmüştür. Fotoğrafı kaldırdık” açıklamasını yaptı.

 

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