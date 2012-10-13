AP yayınladığı fotoğraf için özür diledi

Associated Press (AP) tarafından yayınlanan ve küçük bir kız çocuğu tarafından Mitt Romney'in kalçasına bakıyormuş gibi gösterilen fotoğraf büyük tepkilere neden oldu. Ayrıca fotoğrafın altında Romney'nin çocuklarla poz vermesi hakkında bir bilgi notuna da yer verildiği açıklandı.

Penn State Üniversitesi’nden araştırma görevlisi Steve Manuel, “Kişiyi gülünç duruma düşürecek bir fotoğraf haber değeri taşımaz. Bu, fotomuhabirin görevleri veya amaçları arasında değildir” dedi. Ajans gelen tepkiler üzerine özür diledi. AP Başkan Yardımcısı Kathleen Carroll da “Ajans bu fotoğrafla standartlarının altına düşmüştür. Fotoğrafı kaldırdık” açıklamasını yaptı.