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Dünya
Deutsche Welle

AP üyesi: Türkiye'den mülteci gelebilir

Avrupa Parlamentosu'nda Yeşiller Grubu Başkanı Rebecca Harms, AB'nin Türkiye'den daha fazla mülteci gelebileceğine hesaba katması gerektiğini söyledi.

25 Temmuz 2016 19:02

Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grup Başkanı Rebecca Harms, AB'nin Suriye çevresindeki kriz bölgelerinden daha fazla mülteci kabul etmek zorunda kalabileceğini belirterek buna karşı hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Alman gazetesi Tagesspiegel'e konuşan Harms, Türkiye ile yapılan mülteci anlaşmasına rağmen AB'nin net bir tutum içinde olması gerektiğini savundu.

"Avrupa Birliği, boyun eğemez" diye konuşan Harms, anlaşmanın gerekliliği konusunda ise kuşkusu olmadığını vurguladı.

AB'ye üye ülkelerin Türkiye ve Suriye'nin diğer komşularından doğrudan mülteci kabul etmek zorunda kalabileceğini kaydeden Avrupalı parlamenter, AB'nin Suriye'den doğrudan mülteci kabul etmekten kaçınması nedeniyle mülkeci sorununda Türkiye'ye bağımlılığın oluştuğuna işaret etti.

AB ile üyelik görüşmelerinin her iki taraf açısından da anlamsız olduğunu ifade eden Harms, ancak herşey bir kenara itilmeden önce de AB Komisyonu ve AB'ye üye ülkeler arasında Türkiye ile nasıl bir ilişki kurulmak istendiğinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini kaydetti.

Juncker'den Türkiye'ye uyarı

Fransız televizyonu France 2'ye konuşan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de Türkiye'de darbe girişimi sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirmişti. Juncker, idam cezasının geri getirilmesi durumunda Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin derhal durdurulacağını söyledi.

Juncker, "Türkiye'de şu andaki mevcut haliyle yakında AB üyesi olabilecek bir durumda değil ve uzun vade de böyle görünüyor" diye konuştu. Juncker, idam cezasının AB'de yeri olmadığını vurguladı.

Juncker'in açıklamalarına yanıt veren Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "İdam cezası konusunda görüş bildirebilirler, ama tehditvari açıklama yaparlarsa bu ters teper" diye konuştu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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