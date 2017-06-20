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AP: Türkiye'yle müzakereler askıya alınabilir

"Fonlar da askıya alınabilir"

20 Haziran 2017 18:47

Avrupa Parlamentosu, raportör Kati Piri tarafından hazırlanan Türkiye raporunu kabul etti. Kati Piri "Türkiye'deki insan haklarının çiğnenmesi ve bunun sonucunda çıkacak sonuçlar bizi bir hayli endişelendirmekte. Bugün kabul ettiğimiz önerge, eğer anayasa paketi değişmeden uygulanırsa, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin resmi olarak askıya alınması gerekeceği anlamına geliyor" açıklamasında bulundu.

Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu, Hollandalı raportör Kati Piri tarafından hazırlanan Türkiye raporunu 51 evet, 3 hayır, 14 çekimser oyla kabul etti.

Oylamada Türkiye raportörü Kati Piri de gözlemlerini sundu. “Parlamentodaki tüm grupların, AB-Türkiye ilişkilerinin geleceği konusunda farklı bir tavırları var. Komisyonun ve konseyin Türkiye’de olan bitenler hakkında sessiz kaldığını görüyoruz. Parlamentonun tek bir sesle konuşmasını sağlamak en zorlu mücadeleydi bizim için” dedi.

 

"Fonlar da askıya alınabilir"

 

Piri, “Türkiye’deki insan haklarının çiğnenmesi ve bunun sonucunda çıkacak sonuçlar bizi bir hayli endişelendirmekte. Bugün kabul ettiğimiz önerge, eğer anayasa paketi değişmeden uygulanırsa, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin resmi olarak askıya alınması gerekeceği anlamına geliyor” ifadesini kullandı.

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