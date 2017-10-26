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Dünya

AP Türkiye'ye verilen mali yardımların azaltılmasını önerdi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Ekim (DHA) - Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'ne "tam üyelik müzakereleri" yürüten Türkiye'ye verilmekte olan "mali yardımların azaltılmasını" önerdi

26 Ekim 2017 16:36

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Ekim (DHA) - Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği\'ne \"tam üyelik müzakereleri\" yürüten Türkiye\'ye verilmekte olan \"mali yardımların azaltılmasını\" önerdi.
Avrupa Parlamentosu\'nda dün alınan karar, 2018 yılında tarım ve çeşitli altyapı yatırımlarını kapsayan projelerde kullanılmak üzere Türkiye\'ye verilmesi karara bağlanmış olan 217 milyon eurodan \"80 milyon euro\"luk bölümün kesilmesini öngörüyor.
Öneriye göre, bu miktarın 50 milyon euroluk bölümü hemen kesilecek, Türkiye insan  hakları konusunda iyileşme göstermezse, ikinci aşamada da 30 milyon euro daha kesilecek.
Avrupa Parlamentosu\'nun kesinti kararının yürürlüğe girebilmesi için, geçen hfta yapılan zirvede de, Türkiye\'ye mali yardımların azaltılması yönünde görüş birliğine varan Avrupa Birliği liderleri tarafından da onaylanması gerekiyor.

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