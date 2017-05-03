AP Türkiye Raportörü'nden Erdoğan'a: Fasıl açılması söz konusu değil

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın salı günü sarf ettiği "Avrupa Birliği’nin müzakereler için yeni fasıllar açmak dışında bir seçeneği yok. Açmazsanız da güle güle” şeklindeki sözlerine Avrupa’dan tepki geldi. "Türkiye gerçekten üyelikle ilgileniyor olsaydı, Ankara’nın bunu göstermesi gerekirdi” diyen Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, yeni bir faslın açılmasının "kesinlikle söz konusu olmadığını" söyledi.

Alman Die Welt gazetesine konuşan Türkiye raportörü, Avrupa Birliği’nin (AB) üyelik konusunda hiçbir ülkenin şantajına boyun eğmeyeceğini, bunun Türkiye için de geçerli olduğunu vurguladı ve “AB’ye girmek isteyen, kriterleri yerine getirmek zorunda. Ama Türkiye’de bunu hiç göremiyorum. Bu yüzden müzakerelerin kesilmesi gerekiyor” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı'na eleştiri

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’i de eleştiren Piri, Gabriel’in Ankara’ya yönelik politikasını değiştirmesini istedi.

"Gabriel Türkiye ile üyelik müzakerelerinin kesilmesine direnişiyle, Avrupa Birliği’nin inandırıcılığını tehlikeye sokuyor ve Türk vatandaşlarının anayasa reformuna Hayır diyen yarısının görüşünü hiçe sayıyor" diyen Hollandalı raportör, Türkiye ile ortak değerler üzerine kurulu olmayan bir işbirliğinin ülkedeki demokratik güçlere yardımcı olacağına inanmadığını kaydetti.

Piri, Gabriel’e istinaden "İnsan haklarının ihlallerine sesini çıkarmayan, Avrupa karşıtlarının da ekmeğine yağ sürer" ifadelerini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24-25 Mayıs’ta Brüksel'de yapılacak NATO zirvesi sonrasında Türkiye ile AB arasında bir büyük zirve düzenlenmesi için hazırlıkların yapıldığını açıklamıştı.

Kati Piri de, AB üyelerinin Türkiye'yi mümkün olduğu kadar çabuk bir zirveye davet etmesi gerektiği görüşünde. İki taraf arasındaki ilişkilerin "derin bir krizde” olduğunu belirten Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü, "Ortak çıkarların hangi alanda olduğu, önemli konularda nasıl ilerleme sağlanabileceğini ve krizin nasıl atlatılacağını konuşmak gerek” dedi.