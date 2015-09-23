AP: Türkiye, Suriyelilere sert kurallar koyuyor

Amerika merkezli Associated Press (AP) haber ajansı, Türkiye'nin Suriyelilerin ülkede seyahat etmelerine yönelik kuralları sertleştirmeye başladığını bildirdi. AP haberini, İçişleri Bakanlığı'nın 29 Ağustos tarihli bir sayfalık genelgesine dayandırdı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, dönemin İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk'ün imzasını taşıyan genelgede, Türkiye'den yasa dışı yollarla üçüncü ülkelere geçmek isteyen Suriyelilerin "kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından tehdit oluşturduğu", Türkiye'nin "uluslararası alandaki imajını da olumsuz etkilediği" belirtiliyor.

Genelgede, Suriyelilerin ellerindeki belgelerin kontrol edilmesi, bulundukları ilden izinsiz ayrılmalarının önlenmesi, izinsiz ikamet ili dışında bir ile gidenlerin seyahatlerinin engellenmesi ve bu şahısların ikamet illerine gönderilmeleri talep ediliyor.

'Seyahat firmaları bilgilendirilsin'

Genelgede ayrıca "Kolluk birimleri tarafından seyahat firmalarının Suriyeli yabancıları izinsiz olarak ili dışına çıkarmamaları konusunda bilgilendirilmesi" isteniyor.

Associated Press haber ajansına konuşan İstanbul'daki Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Ahmet İçduygu, genelge ile ilgili şu değerlendirmeyi yapmış:

''Suriyeliler konusunda ilk kez onların hareket serbestini kısıtlamaya yönelik bir çalışma görüyoruz. Suriyelilere göz açtırılmıyor."

Avrupa ülkelerine gitmek için karadan Edirne’ye giden Suriyeliler durdurulmuştu. Bu kişiler kamplarına geri gönderiliyor.

AP'ye konuşan İstanbul-Esenler otogarındaki otobüs firmalarının yetkilileri de Suriyelilere bilet satmamaları yolunda talimat aldıklarını doğrulamış. Haberde Esenler'de görüşleri alınan iki Suriyelinin şikayetlerine de yer veriliyor.

Muthana El Abdullah adlı 22 yaşındaki bir Suriyeli "Bize neden 'Hayır' diyorlar, gerçekten bilmiyorum" derken, 40 yaşındaki Muhammed Ali El Baya da, "Burada çocuklarım için bir gelecek yok" diye konuşmuş.

AP'nin görüş aldığı adı açıklanmayan üst düzey bir hükümet yetkilisi, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sadece mevcut kuralların hatırlatıldığını söylüyor.

Muhalif Suriye Ulusal Koalisyonu'nun üyelerinden Nazir Hakim ise Suriyelilere yönelik yeni kısıtlamalar olduğunu söylemenin yanlış olduğunu belirtmekle birlikte Ankara'nın artık mevcut kuralları sertleştirdiğini kabul etmiş.