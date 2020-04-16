AP Türkiye Raportörü ve AB-Türkiye KPK Eş Başkanı'ndan infaz kanunu tepkisi: İktidar, rakip kabul ettiklerini Covid-19 riskine maruz bıraktı

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Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor ve AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı Sergey Lagodinsky, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yer alarak yürürlüğe giren yeni infaz yasasının kapsamını yeterli bulmadı.

Amor ve Lagodinsky, siyasi aktiviteleri için tutuklananların ve tutuklu yargılananların serbest bırakılmamasını "büyük bir hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.

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Açıklamada, "TBMM'nin adil, sorumluluk sahibi ve ayrımcılık yapmayan bir yasa kabul edeceğini umuyorduk" denildi.

AB temsilcileri, "Türkiye'de iktidar partileri, gazetecileri, insan hakları savunucularını ve siyasi rakip kabul ettiklerini ölümcül Covid-19 riskine maruz bıraktı" değerlendirmesinde bulundu.

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Amor ve Lagodinsky, kalabalık hapishanelerdeki salgın tehlikesine dikkat çekerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden (AİHM) Türkiye ile ilgili davaları hızlandırması talebinde bulundu. Öte yandan ikili, AB üye ülkelerinin hükûmet mensuplarına Türk mevkidaşlarını "aramaları" için çağrıda bulundu.

Yapılan açıklamada Türkiye'nin İspanya ve İtalya gibi ülkelere kriz sırasında yaptığı yardımlar sebebiyle "minnetar olunduğu" belirtildi.