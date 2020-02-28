AP Türkiye Raportörü'nden Türkiye'ye: AB, yeni güçlü dostlarınızdan çok daha güvenli

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Avrupa Birliği’nin (AB) yasama organı Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, İdlib’deki hava saldırısında Tük askerlerinin şehit olduğu haberinin kendisini çok üzdüğünü söylerken, “AB, Türkiye’nin yeni güçlü dostlarından çok daha güvenilir” dedi.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Amor, “Türk askerlerinin can kaybı yaşamasından büyük üzüntü ve Türkiye, İdlib ve sığınmacılar etrafındaki gelişmelerden büyük endişe duyuyorum. Geçmişte yaptığım açıklamayı tekrar yapmaktan derin üzüntü duyuyorum: AB, Türkiye’nin yeni güçlü dostlarından çok daha güvenilir. Tekbaşınacılığı bırakmalısınız, bu işe yaramıyor” dedi.