AP Türkiye Raportörü'nden Büyükada davasında çıkan karara tepki: Avrupa Birliği'nden uzaklaştıran yolda devam edildiğinin kanıtı

Avrupa Birliği'nin (AB) yasama organı Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç, eski direktörü İdil Eser ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 11 insan hakları savunucusunun yargılandığı Büyükada davasında çıkan karara tepki gösterdi. Amor kararın "Türkiye'nin kendisini Avrupa Birliği'nden uzaklaştıran yolda kalmaya devam ettiğinin" göstergesi olduğunu söyledi.

AP Türkiye Raportörü Amor, Twitter üzerinden Büyükada davasında çıkan kararı değerlendirdi. Taner Kılıç'a 'örgüt üyeliği' iddiasından 6 yıl 3 ay, Günal Kuşun, İdil Eser, Özlem Dalkıran'a 'örgüte yardım' iddiasından 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmesine tepki gösteren Amor şunları yazdı:

"Avrupa Parlamentosu Türkiye Delegasyonu toplantısı sırasında Büyükada davasından berbat haberi aldık. Taner Kılıç, İdil Eser, Günel Kurşun ve Özlem Dalkıran için hapis cezası kararı Türkiye'nin kendisini Avrupa Birliği'nden uzaklaştıran yolda devam ettiğinin üzücü ve hayal kırıklığı yaratan bir kanıtı"