AP Türkiye Raportörü'nden Ahmet Altan kararı yorumu: Türkiye tarafından pervasızca görmezden gelinecek bir başka AİHM kararı mı?

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Avrupa Birliği'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Ahmet Altan hakkında verdiği hak ihlali kararına dikkat çekerek, "Bu, Türkiye tarafından pervasızca görmezden gelinecek başka bir AİHM kararı mı olacak?" diye sordu.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Amor, "AİHM uzun süredir karar alınması beklenen romancı Ahmet Altan davasında özgürlük, güvenlik ve ifade özgürlüğü haklarının açıkça ihlal edildiğine karar verdi" yazdı ve ekledi; "Haksız bir şekilde cezaevinde 4.5 yıldan fazla geçirdi".

Amor paylaşımını, "Bu, Türkiye tarafından pervasızca görmezden gelinecek başka bir AİHM kararı mı olacak?" diye sorarak bitirdi.

AİHM dün Türkiye'nin Altan'ın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınmış, "emniyet ve güvenlik", "adil yargılanma" ve "ifade özgürlüğü" haklarının ihlal edildiğine hükmetti.

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