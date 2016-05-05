AP Türkiye Raportörü: Kısa vadede vizesiz Avrupa mümkün değil

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Temmuz ayında Schengen bölgesinde vize serbestisi verilmesinin düşük bir ihtimal olduğunu söyledi.

AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun vize serbestisi konusunda Türkiye'ye yeşil ışık yakmasını değerlendiren Kati Piri, Türkiye'nin "vizesiz Avrupa" konusunda istenen 72 koşulu 1 Temmuz'a kadar yerine getiremeyeceğini savundu.

Hollanda Televizyonu'nda yayınlanan bir programda konuşan Piri, "Türkiye'nin mevcut terörle mücadele yasalarının" demokratikleşme önünde engel olduğunu belirtti.

Piri, Hollandalı gazeteci Frederike Geerdink ve çok sayıda Kürt gazetecinin de bu düzenlemeler uyarınca gözaltına alındığını hatırlattı.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans dün yaptığı açıklamada, Türkiye vatandaşlarına Schengen bölgesinde vize serbestisi getirilmesi için Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'ne tavsiyede bulunduklarını açıklamıştı.

Ancak Timmermans Türkiye'nin, "terörle mücadele yasası da dahil" 5 alanda daha acilen adım atması gerektiğini söylemişti.



"Avrupa değerleri satışa çıkarıldı"





AB Dönem Başkanı Hollanda'da, muhalefet Avrupa Komisyonu'nun kararına tepkili ve AB'yi mülteci krizi nedeniyle "vize rüşvetine sarılmakla" suçluyor.

Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) milletvekili Pieter Omtzigt, "Avrupa Komisyonu kıtanın değerlerini satışa çıkardı" dedi.

Pieter Omtzigt, Türkiye'de koşulların iyileşmediğini aksine insan hakları, ifade ve basın özgürlüğü konularında daha da geriye gidildiğini söyledi.

Sosyalist Parti (SP) de, Türkiye'de demokratik özgürlüklerin yanı sıra yolsuzlukla mücadele alanındaki eksiklere de dikkat çekti.

Muhalefete göre, Türkiye vatandaşlarına vize serbestisi ile birlikte özellikle Güneydoğu'daki çatışma ortamından kaçmak isteyenler nedeniyle Avrupa yeni bir göç dalgası ile karşı karşıya kalacak.



"Gerekirse vize serbestisini iptal ederiz"



Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders ise Türkiye kaynaklı yeni bir göç dalgası beklemiyor.

Bert Koenders, eğer vize serbestisi işlemezse ya da getirceği sonuçlar anlaşma dışına çıkarsa bu kararın iptal edilebileceği uyarısında bulundu.

AP'de Liberal-Demokrat Grup Başkanı ve eski Belçika Başbakanı Guy Verhofstadt da, Avrupa Komisyonu'nu vize kararı nedeniyle eleştirdi.

Guy Verhofstadt, basın ve ifade özgürlüğünün Avrupa'nın temel değerleri olduğunu, Türkiye'nin demokratikleşme sorununu çözmediği sürece Avrupa Parlamentosu'nun vize serbestisi kararını onaylamayacağını vurguladı.

Verhofstadt, "Kendimizi Sultan Erdoğan'a bağımlı hale getirdik. Bu, bizim Avrupa değerlerimize uzak bir tutum. Türkiye'den mülteci krizini çözmek için yardım istemekten vazgeçmeliyiz" dedi.



Süreç nasıl işleyecek?



Avrupa Komisyonu'nun vize serbestisi sürecine yeşil ışık yakmasının beklendiği tavsiye niteliğindeki kararını açıklamasının ardından, konu Avrupa Parlamentosu'nun (AP) ve AB'ye üye ülkelerin ulusal parlamentolarının gündemine gelecek. Son olarak da 28 ülkenin temsil edildiği AB Konseyi'nde nihai karara bağlanacak.

Komisyon'un tavsiye kararı, önce AP Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi'nde ele alınacak. Değişiklik önergelerinin ardından karar, AP Genel Kurulu'nda oylanacak.

Almanya ve Fransa'nın, vize serbestisinin gerekli durumlarda askına alınmasını öngören bir değişikliği gündeme getirebileceği bildiriliyor.

AP Genel Kurulu'ndaki oylamada salt çoğunluk; AB Adalet ve İçişleri Konseyi'ndeki oylamada ise çifte nitelikli çoğunluk esas alınacak.

Çifte nitelikli çoğunlukta oylamaya katılan üyelerin yüzde 55'inin kabul oyu vermesi gerekiyor.

Mevcut durumda 28 üyeden en az 16'sının onayı aranacak. Ancak kabul oyu veren ülkelerin toplam nüfusunun AB'nin nüfusunun yüzde 65'ini oluşturması şart.

Vize serbestisi onaylanırsa, karar AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Bu durumda Türkiye vatandaşları, Haziran ayı sonundan itibaren şu ülkelere gitmek için vizeye ihtiyaç duymayacak:

Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan. Bunlara ek olarak, şehir devletleri Monaco, San Marino ve Vatikan'a da gidilebilecek.

Türkiye vatandaşları turistlik ve ziyaret amaçlı seyahatlerinde bu ülkelerde 180 güne kadar kalabilecek.

Schengen üyesi olmadıkları için İngiltere ve İrlanda için ise vize uygulaması sürecek.

Avrupa Parlamentosu'nun ret oyu halinde ise top yeniden Avrupa Komisyonu'nda olacak. Parlamento oylama öncesi AB Konseyi'nden görüş isteyebilir.