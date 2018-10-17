AP Türkiye Raportörü Kati Piri, Başak Demirtaş ve Ahmet Türk ile görüşecek

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Başkanı Pervin Buldan ile görüştü. Edirne Cezaevi’nde Selahattin Demirtaş ile görüşme talebine yanıt alamayan Piri, Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş ve Ahmet Türk ile de görüşecek.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri başkanlığındaki heyet, 2018 Türkiye raporunun hazırlanması kapsamında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Buldan ile görüştü. Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre görüşmede Piri 24 Haziran seçimlerini sordu. Adil ortamda bir seçim yapılamadığını söyleyen Kılıçdaroğlu’nun özellikle medyada muhalefete yer verilmediğine dikkat çektiği öğrenildi.

Eren Erdem ve Osman Kava'yı da sordu

Kati Piri görüşmede tutuklu CHP PM üyesi Eren Erdem ve iş insanı Osman Kavala’nın tutuklanmasına yol açan dava süreçlerinin nasıl değerlendirildiğini sordu. Kılıçdaroğlu’nun bu davaların siyasi iktidarın yönlendirmesiyle açılmış davalar olduğu, sadece bu isimler değil çok sayıda benzer dava olduğunu söylediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu, demokrasinin geriletilmemesi için mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.

HDP’ye yönelik baskılar konuşuldu

Piri'nin HDP ziyaretinde Türkiye’de demokratikleşme adımlarının durması ve HDP’ye yönelik baskılar konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilirken; rehine diplomasisine de değinildi. Ayrıca görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Teröre bulaşmış bu kişiler tekrar sandıktan çıkacak olursa beklemeden anında gereğini yapıp kayyım atarız” yönündeki söylemler nedeniyle yaşanan kaygılar Piri'ye iletildi.

Piri Diyarbakır ve Mardin'e de gidecek

Kati Piri’nin Ankara’daki temaslarının ardından Diyarbakır ve Mardin’e gideceği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Piri, Diyarbakır’da eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş ve Mardin’de ise görevden alınan Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüşecek. Piri’nin Edirne Cezaevi’ne giderek Demirtaş’ı da ziyaret etmek istediği ancak bu talebine yanıt verilmediği öğrenildi.