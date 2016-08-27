AP Türkiye Raportörü: Her gün PKK saldırısı; müzakereler böyle başlamaz

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, Türkiye’nin AB'ye katılım süreci hakkında “Katılım müzakerelerinde tek suçlu elbette Türkiye değil. Tango yapmak için iki kişiye ihtiyaç var. Ama Türkiye 15- 20 yıl öncesine geri dönemez. Bu farkındalık da tüm siyasilerde var” dedi. CHP Gelen Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Artvin yolunda saldırıya uğramasını "Türkiye, siyasilerin suikasta uğradığı bir ülke olamaz" şeklinde değerlendiren Piri, Kürt sorununun çözümüne ilişkin olarak, "Elbette Avrupa bu görüşmelerin yeniden başlamasını istiyor. Bu kolay değil; Türkiye’nin Suriye’deki operasyonuna da bakarsanız. Şu açık ki PKK’nın her gün yaptığı saldırılarla, bu böyle devam edemez; bu müzakereleri başlatacak bir zemin değil" dedi.

Ankara’dan ayrılırken Türkiye’nin AB’ye katılım süreci hakkında da konuşan Kati Piri'nin Cumhuriyet gazetesinden Duygu Güvenç'e verdiği söyleşinin ilgili bölümü şöyle:

- Uzun tutukluluk süreci ele alındı mı?

Önemli olan şey insanlara, suçlu da olsa, savunma hakkı verilmesi. Türkiye geçici olarak AİHS’nin 4’üncü maddesini askıya almış olsa da bunu askıya almak cezaevindekilere kötü muameleye izin vermez. Hükümet, 29 Ağustos’ta Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi’nin ziyaret edeceğini söyledi. Bu gerçekten bizim duymak istediğimiz mesajdı.

- Gazeteciler-kapatılan medya kuruluşları temaslarınızda gündeme geldi mi?

Bizim şunu garantilememiz lazım; tüm bu insanlar eğer bağlantılıysa (darbe girişimi) elbette yargıya götürülecek. Bu bir Avrupa ülkesinde olsa orada da yargıya giderdi. Türkiye’nin içinden geçtiği böylesine zor bir dönemde; özellikle de şimdi gazeteciler bu konuda yazmaktan korkmamalı. İşte bu nedenle ben gelir gelmez CNN Türk’ü ziyaret ettim.

- Çözüm sürecine geri dönüşte sizce neredeyiz?

Elbette Avrupa bu görüşmelerin yeniden başlamasını istiyor. Bu kolay değil; Türkiye’nin Suriye’deki operasyonuna da bakarsanız. Ama ben umut veren mesajlar da işittim. Şu açık ki PKK’nin her gün yaptığı saldırılarla, bu böyle devam edemez; bu müzakereleri başlatacak bir zemin değil.

Tehdit yerine dostluk ortamı

- AB-Türkiye katılım sürecinin geleceğinden umutlu musunuz?

Türkiye sürece geri dönebilecek mi? Katılım müzakerelerinde tek suçlu elbette Türkiye değil. 28 ülkenin onayı ile fasıllar açılıyor ve geçmişte insan hakları ile ilgili faslı açmak çok iyi olurdu ama ne yazık ki Konsey’de bu olmadı. Tango yapmak için iki kişiye ihtiyaç var. Bu ülkede reformların sürdüğünü göstermek gerek; vahşi saldırıdan sonra şu an çok özel bir dönem, bunu anlıyorum. Ama Türkiye’nin nereye ulaştığına bakarsanız, 15-20 yıl öncesiyle kıyaslarsanız, Türkiye bu zamanlara geri dönemez. Bu farkındalık da tüm siyasilerde var. Elbette hatalar yapıldı ama birbirimizi tehdit etmek yerine bunu dostça bir ortamda ele almalıyız.

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