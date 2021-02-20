AP Türkiye Raportörü Amor'dan Yargıtay'ın Gergerlioğlu kararına tepki: Türkiye'nin sözde Avrupa iddiasının içtenliğinin kaç bininci kanıtı!

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Avrupa Birliği'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na “terör örgütü propagandası yapma” suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamasına tepki gösterdi.

Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunan Amor, "Türkiye'den AB'ye 'pozitif gündem' teklifi hakkında yeni mesaj var: Yorulmaz insan hakları savuncusu ve HDP milletvekili Gergerlioğlu hapis cezasına çarptırıldı! Sözde Avrupa iddiasının içtenliğinin kaç bininci kanıtı. Umarım Avrupa Birliği Konseyi da mesajı benim kadar açık almıştır" yazdı.

Amor, paylaşımında "#GergerlioğlununYanındayız" hashtagini kullandı.

Amor'un selefi Kati Piri de konutla ilgili paylaşımında, "Türkiye'de mahkeme, muhalefet milletvekili Gergerlioğlu'na verilen 2.5 yıllık hapis cezasını onadı. Prensipli ve insan hakları konusunda lafını sakınmaz olduğu için. Erdoğan'ın Türkiye'si yargıyı baskı için kullanıyor" yazdı.