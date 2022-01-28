AP Türkiye Raportörü Amor'dan HDP'li Gergerlioğlu'na destek: Cezaevlerindeki insan hakları konusunda adil ve temiz bir çalışma yürütüyor

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, cezaevindeki hak ihlallerini gündeme getiren HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek olduğunu belirten bir açıklama yaptı.

İspanyol parlamenter, Twitter'dan yaptığı açıklama ile, Avrupa Parlamentosu'nun cezaevlerindeki hak ihlalleri konusunda çalışmalar yürüten Gergerlioğlu'na destek olduğunu dile getirdi.

Amor, "Ömer Faruk Gergerlioğlu, özellikle sağlık alanı olmak üzere; Türkiye cezaevlerindeki insan hakları konusunda adil ve temiz bir siyasi kampanya yürütüyor. Bu, onun bir tıp doktoru ve bir milletvekili olarak inkar edilemez hakkıdır. Gergerlioğlu, Avrupa Parlamentosu'nun desteğine sahiptir" dedi.

Gergerlioğlu da Nacho Sanchez Amor'a teşekkür ederken, desteğinin değerli olduğunu dile getirdi.