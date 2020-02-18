AP Türkiye Raportörü Amor'dan 'Gezi Parkı davası' yorumu: Sevinçliyiz, normale dönüşün bir işareti

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Gezi Parkı davasında 840 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığa beraat kararı verilmesini olumlu karşıladı. Amor, "Mahkemenin kararından ötürü çok sevinçliyiz. Umarım yarın Büyükada davası için de aynı sonucu alırız" dedi.

Euronews'e konuşan Sanchez Amor, "Bu Türkiye'den gelen çok güzel bir haber, Türkiye AB ilişkileriyle ilgilenen yetkililere en azından bazı sinyaller vermeleri talebinde bulunduk. Ben kendim şahsi olarak Gezi Parkı'yla ilgili yaptığım görüşmelerde, Gezi ve Büyükada davalarının önemine işaret ettim. Bu konuda AB'ye doğru işaretler vermelerini istedik. Şimdi normale dönme vakti" ifadelerini kullandı.

"Bu tür kararlar normale dönüldüğünün bir işareti"

Sanchez Amor, konuya ilişkin açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu tür kararlar bir şekilde normale dönüldüğünün bir işaretidir. Normale dönmek de bazı konularda eleştiriye açık olmayı gerektirir. Bu da demokrasi açısından sağlıklıdır. Ne kadar fazla eleştiriye açık olursanız, bu demokrasi, siyasi sistem ve AB ile ilişkiler açısından olumlu bir gelişme olur."

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Sanchez Amor, geçen ay T24'ün cezaevinde bulunan iş insanı Osman Kavala ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın AİHM kararlarına rağmen serbest bırakılmamasıyla ilgili sorularını yanıntlamış, Türkiye'nin Brüksel'e doğru mesajı göndermek için Kavala ve Demirtaş gibi davalarda AİHM'in kararlarını uygulaması gerektiğini söylemişti.