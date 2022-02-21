AP Türkiye Raportörü Amor'dan Gezi ile Çarşı davalarının ayrılmasına tepki: Yasal süreçle alay ediliyor

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Avrupa Birliği'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, birleştirilen Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının tekrar ayrılmasını "yargı süreciyle alay" olarak nitelendirdi.

1 Kasım 2017 yılından bu yana tutuklu olan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın da arasında bulunduğu 52 sanığın yargılandığı davanın beşinci duruşmasını Çağlayan'da takip eden Amor, Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının tekrar ayrılmasına tepki gösterdi.

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Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Amor, "Bugün Osman Kavala'nın duruşması için Çağlayan adliyesindeydim ve 'yasal süreçle alay' olarak tanımlayabileceğim bu süreçte yapılan bilmem kaçıncı kanuni hileye tanık oldum: Mantıksız olarak birleştirilmelerinin ardından hakim tekrar Gezi davasının ayrılmasına karar verdi" yazdı.

Amor, "Bütün bu oyunlar gerçeği saklamayacak: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulmalı" diye devam etti.

Prof. Dr. Ayşe Buğra ile Çağlayan'da çekilmiş bir fotoğrafını da paylaşan Amor, "Tüm desteğimi Osman Kavala, diğer sanıklar ve onların dost ve ailelerine veriyorum. Özellikle de eşinin haksız olarak hapis yatırılması sebebiyle acı çeken Ayşe Buğra'ya" yazdı.

Amor, paylaşımlarını 'OsmanKavalaÖzgürlük' hashtagiyle noktaladı.