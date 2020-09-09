AP Türkiye Raportörü Amor'dan CHP'nin 97. kuruluş yıl dönümü için Atatürklü kutlama

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Avrupa Birliği'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 97. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Amor, "CHP'ye Türkiye'ye ve sembolünde yer alan cumhuriyetçi değerlere servis ettiği 97. yılı için tebrikler" yazdı.

Amor paylaşımının devamında, "Brüksel'de Atatürk'ün anavatanında olgun bir demokrasi olan ortak hedefimiz için Avrupa yanlısı partiler ve Türkiye sicil toplumuyla buluşmak için çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.