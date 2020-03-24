AP Türkiye raportörü: Af çıkarılacaksa haksız yere hapsedilen gazetecileri serbest bırakmak için bundan iyi fırsat olamaz

T24 Dış haberler

Avrupa Birliği'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Ankara Koronavirüs salgını sebebiyle af çıkarmayı planlıyorsa, bunun "haksız yere tutuklananların" serbest bırakılması için "çok iyi bir fırsat" olacağını ifade etti.

Amor, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Haberlere göre Türkiye hükûmeti virüsün hapishanede yayılmasını önlemek için yüksek sayıda mahkûmu af ile serbest bırakmayı planlıyor. Haksız yere tutuklanan yüzlerce gazeteciyi, avukatı, aktivisti ve insan hakları savunucularını serbest bırakmak için daha bir fırsat olamaz" yazdı.

AP Türkiye raportörü ayrıca Twitter paylaşımda dün yerlerine kayyım atanan Batman ve Diyarbakır Silvan eş belediye başkanlarının, Lice ve Ergani belediye başkanlarının tümünün HDP'li olduğuna dikkat çekti.

Ocak ayında T24’ün cezaevinde bulunan iş insanı Osman Kavala ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın AİHM kararlarına rağmen serbest bırakılmamasıyla ilgili sorularını yanıtlayan raportör, Türkiye’nin Brüksel’e doğru mesajı göndermek için Kavala ve Demirtaş gibi davalarda AİHM’in kararlarını uygulaması gerektiğini söylemişti. Daha sonra düzenlenen basın toplantısında da bu konuya değinen ve benzer ifadeler kullanan Sánchez Amor, AİHM’in verdiği kararların Avrupa’nın değerlerini temel alan kararlar olduğunu dile getirdi. Sánchez Amor, Adalet Bakanı Gül ile yaptıkları görüşmede İnsan Hakları Eylem Planı ve yargı reformunun da gündeme geldiğini ifade etti.