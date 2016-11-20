AP, "Türkiye ile tamam mı devam mı?"yı oylayacak

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) ikinci büyük grubu Sosyalistler ve Demokratlar’ın (S&D) inisiyatifiyle gündeme getirilen “Türkiye ile müzakere sürecinin geçici olarak dondurulması” konusu için ilk oturum 22 Kasım’da gerçekleşecek. Karara ilişkin oylama ise 24 Kasım’da yapılacak.

Bussiness HT'de yer alan habere göre; S&D Başkanı Gianni Pittela, AB-Türkiye ilişkilerinde dönüm noktasında olunduğunun altını çizerek, “Türkiye ile üyelik müzakereleri geçici olarak dondurulmalı. Türk yetkililer demokrasi ve hukukun üstünlüğünü ihmal edip altını kazıdığı sürece bu ciddi adımların alternatifi yok” dedi.

Kararın Türk halkına ya da Türkiye’ye karşı olmadığını savunan Pittella, “Türk halkı ve Türkiye için kapılar açık kalıyor ancak müzakereler için şu aşamada açık kalmamalı” diye konuştu.

S&D’nin yanı sıra AP’nin en büyük grubu Avrupa Halk Partisi’nin (EPP) ve bir zamanlar Türkiye’nin üyeliği için en ön sırada mücadele eden Liberallerin de destek veriyor olması kararın kabul edilme ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Avrupa Muhafazakârlar ve Reformcular (ECR) grubu kararını oturum öncesinde netleştirecek. Müzakerelerin durdurulması konusunda ihtiyatlı bir yaklaşım sergileyen Yeşiller ise pozisyonunu pazartesi belirleyecek.

Bağlayıcılığı yok

AP’nin üyelik müzakerelerinin askıya alınması konusunda yetkisi yok. Perşembe günü alınacak kararın hukuki bağlayıcılığı da söz konusu değil ancak AP tarafından alınacak kararın tamamen görmezden gelinmesi de mümkün değil.

AB liderleri aralık ayında yapılacak zirvede Türkiye’yle ilişkilerin geleceğini de ele alacak. AP’nin kararı, bu toplantı açısından siyasi baskı oluşturma potansiyeli taşıyor. Kararın geçmesi durumunda Türkiye’nin tepkisi de çok sert olabilir.