AP: Terör örgütü PKK ile aranızdaki bağı kesin

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Ria Oomen-Ruijten, BDP’ye ”terör örgütü PKK’yle bağınızı kesin” çağrısında bulundu.

Oomen-Ruijten, ”BDP üyelerine iyi bir tavsiyede bulunmama izin verilirse ’terör örgütü PKK’yla aranızdaki bağı kesin’ diyeceğim. Keserseniz çok memnun olurum” ifadesini kullandı.

Laiklik vurgusunun çıkarılması- Hollandalı Hristiyan Demokrat AP Üyesi Oomen-Ruijten, rapordan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ”laik bütünlüğüne” vurgunun çıkarılmasını değerlendirirken, ”AP Dış İlişkiler Komitesi’ndeki oylamada rapora ’ordunun laik bütünlüğünün güvence altına alınması’ şeklinde bir ifade girmişti. Tekrar okuduğumda bunun ne anlama geldiğini sordum. Türkiye’de tüm kurumlar laik, çünkü devlet laik. Yani orduya alınan bir askerin bir dini olamaz mı demek istiyoruz? Bunu açıklamak çok zordu, o nedenle bu ifadenin çıkarılması için verilen değişiklik önergesini destekledik” dedi.

Oomen-Ruijten, Türkiye’nin AB katılım müzakerelerinde yargı ve temel haklarla adalet, özgürlük ve güvenlik fasıllarının açılması çağrısında da bulundu.

Raportör Oomen-Ruijten, ”Eğer Türkiye’ye temel hak ve özgürlüklerle ilgili eleştiriler yöneltiyorsak (fasılları açarak) bu dosyaları inceleyecek cesaretimiz de olmalıdır” ifadesini kullandı.

”Türkiye, AB için kilit bir ülke. Güvenliğimiz ve refahımız için birbirimize ihtiyacımız var” diyen Oomen-Ruijten, ”AB güçlü Türk ekonomisine olumlu yatırım yaptı ve AB ekonomisine önemli geri dönüşler ve olumlu beklentiler kazandırdı. Fakat Türkiye ve AB dış politika, enerji güvenliği ve terörle mücadele gibi alanlarda işbirliğini yoğunlaştırarak kazançlı çıkabilir. Türkiye ve AB arasındaki karşılıklı bağımlılık sadece karşılıklı taahhütle olumlu sonuçlar doğurabilir” diye konuştu.

KPK eş başkanı

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Helene Flautre, raporla ilgili açıklamasında, ”Türk makamlarına, siyasi aktörlere ve sivil topluma hukukun üstünlüğünün derinleştirilmesi yolunda açık bir sinyal gönderildi” dedi.

Flautre, raporda AB’ye Türkiye’nin katılım müzakerelerinde yargı ve temel haklarla adalet, özgürlük ve güvenlik fasıllarının açılması ve Türk vatandaşlarına vize serbestisi için yol haritası çağrısı yapıldığını hatırlattı.

AP Sosyalist Grup’tan yapılan açıklamada da ”Türkiye ve AB arasındaki diyaloğu yoğunlaştırmamız gerekiyor. Türkiye’nin üyelik müzakerelerinin pürüzsüz ilerlemesi elzemdir ve süreci yeniden başlatma zamanı gelmiştir” denildi.

Sosyalist Grup Başkanı Hannes Swoboda, Türkiye’de insan hakları ve basın özgürlüğü konusunda ciddi endişeler taşıdıklarını belirterek, bu konuları ilgilendiren 23’üncü ve 24’üncü fasıllarla enerji faslının müzakerelere açılması çağrısında bulundu.