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Dünya

AP, TBMM ÖNÜNDEKİ GÖZALTILARI KINADI BRÜKSEL (A.A)

07 Ağustos 2010 19:27

-AP, TBMM ÖNÜNDEKİ GÖZALTILARI KINADI BRÜKSEL (A.A) - 08.07.2010 - Avrupa Parlamentosu (AP) Yeşiller Grubu, TBMM önünde nükleer santral karşıtı eylem yapan Greenpeace üyelerinin gözaltına alınmasını kınadı. Yeşiller Grubunun yazılı açıklamasında, "Aralarında Türkiye Yeşiller Partisi'nin eş sözcüsü Ümit Şahin'in de bulunduğu eylemcilerin barışçıl bir gösteride gözaltına alınmasını kınıyoruz. Gözaltına alınanlar 12 saat sonra serbest bırakılsalar da toplanma özgürlüğü hakkı apaçık ihlal edilmiştir" denildi. Enerji ihtiyacı, iklim değişikliği ve ekonomik sorunların, temiz enerjinin yardımıyla çevreye uyumlu kapsamlı politikalarla çözülebileceği savunulan açıklamada, "Nükleer enerji iştahının Türkiye'yi tarihi geçmiş, kirli, tehlikeli ve pahalı enerji politikasını kınamaktan alıkoyduğu" ileri sürüldü. Sinop ve Mersin'de nükleer santral kurulmasına karşı çıkmak için önceki gün TBMM'nin ön bahçesinde eylem yapan 58 kişi gözaltına alınmıştı.                                     

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