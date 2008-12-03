AP taslağı: AKP gözden düşüyor

Avrupa Parlamentosu Türkiye karar tasarısı taslağı, AKP’nin reformlara bağlılık konusundaki inandırıcılığının sorgulanmaya başlandığını gösteren mesajlarla dolu. Paragrafların çoğunda ‘üzüntü’ ve ‘endişe’ ifadeleri var



Hollandalı parlamenter Ria Oomen-Ruijten’in Avrupa Parlamentosu (AP) adına hazırladığı Türkiye’yle ilgili karar tasarısı taslağı, AKP’nin Avrupa Birliği (AB) süreci ve siyasi reformlara bağlılık konusundaki inandırıcılığının sorgulanmaya başlandığını gösteren mesajlarla dolu.



'Hükümet sözden eyleme geçemiyor'



Hükümetin sürekli taahhütlerde bulunmasına karşın bir türlü sözden eyleme geçememesi, dengeci duruşuyla tanınan Oomen-Ruijten’in, eleştiri dozunun ciddi düzeyde arttığı bir karar tasarısı hazırlamasına neden oldu.



Milliyet gazetesinin haberine göre, siyasi kriterlerle ilgili paragrafların büyük bölümünde, “üzüntü ve endişe” mesajı verilmesi, reform sürecinin üçüncü yılında da yavaşladığının net bir şekilde vurgulanması, hükümetin kredisinin giderek azaldığını ortaya koyması açısından önem taşıyor.



Taslak belge, AB’nin Ergenekon davasına bakışını bir adım ileriye götürmesiyle dikkat çekiyor. Karar tasarısı taslağında sanıkların haklarına vurgu yapılarak, “adil yargılama” çağrısına yer veriliyor.



Adil yargı çağrısı



AB Komisyonu tarafından açıklanan İlerleme Raporu da dahil olmak üzere, bugüne kadar Ergenekon davasıyla ilgili olarak yayımlanan Avrupa belgelerinde, “Süreçte sonuna kadar gidilmesi” mesajının ve davayla ilgili durum tespitlerinin dışına çıkılmayan bir yaklaşım dikkat çekiyordu. Dün Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu’nda (AFET) ilk görüşmesi yapılan taslak belge ise bu geleneksel yazıma yeni bir unsur ekledi. O da sanıklara yönelik adil yargı çağrısı.



Belgede, sanıkların karşı karşıya kaldıkları muamelelerle ilgili haberlerin endişe yarattığı vurgulandıktan sonra, “AP, Türk makamlarının sanıklara adil bir yargılama sağlaması ve hukuk devleti ilkelerine sıkıca bağlı kalması konusunda ısrar eder“ ifadelerine yer veriliyor.



14 üzüntü, 12 endişe



47 maddeden oluşan taslak belgede 14 “üzüntü duyar”, 12 “endişe duyar” ve büyük bölümü ekonomi ile dış politika alanlarında olmak üzere sadece 10 “memnuniyet duyar” ifadesinin yer alması AP raportörünün, müzakerelerin başlamasının üzerinden geçen üç yılın ardından Türk hükümetinin AB süreciyle ilgili notunu “durağandan olumsuza çevirdiğini” net bir şekilde ortaya koyuyor.



Akreditasyon endişesi



AFET oturumunda konuşan Oomen-Ruijten, “Hükümetten söz değil, uygulama bekliyoruz” diyerek, AP’nin beklentisini dile getirdi. Hükümetin medya konusundaki tavrı da toplantının gündemindeydi. Alman parlamenter Alexander Graf Lambsdorff, basın özgürlüğünün önemine vurgu yaptı ve “Türkiye’de akreditasyon konusunda yaşanan gelişmelerden endişe duyuyoruz” dedi.