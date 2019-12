-AP: STRAUSS-KAHN, KEFALETSİZ SERBEST BIRAKILACAK NEW YORK (A.A) - 01.07.2011 - Associated Press ajansı, tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından yargılanmakta olan eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın kefaletsiz serbest bırakılacağını duyurdu. Soruşturmaya yakın bir kaynak, Associated Press'e yaptığı açıklamada, Manhattan bölge savcısının, Strauss-Kahn'ı kefaletsiz serbest bırakmayı kabul edeceğini bildirdi. Strauss-Kahn'ın kefaletsiz serbest bırakılacağı haberi, eski IMF Başkanı hakkındaki tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarının sanılandan daha az ciddi olabileceğine işaret ediyor. Eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, daha önce 1 milyon dolar kefaletle ev hapsinde tutulmak üzere serbest bırakılmıştı.