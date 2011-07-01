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Dünya

AP: STRAUSS

01 Temmuz 2011 21:24

-AP: STRAUSS-KAHN, KEFALETSİZ SERBEST BIRAKILACAK NEW YORK (A.A) - 01.07.2011 - Associated Press ajansı, tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından yargılanmakta olan eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın kefaletsiz serbest bırakılacağını duyurdu.  Soruşturmaya yakın bir kaynak, Associated Press'e yaptığı açıklamada, Manhattan bölge savcısının, Strauss-Kahn'ı kefaletsiz serbest bırakmayı kabul edeceğini bildirdi.  Strauss-Kahn'ın kefaletsiz serbest bırakılacağı haberi, eski IMF Başkanı hakkındaki tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarının sanılandan daha az ciddi olabileceğine işaret ediyor. Eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, daha önce 1 milyon dolar kefaletle ev hapsinde tutulmak üzere serbest bırakılmıştı.  

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