T24 LogoT24 Logo
Dünya

AP sosyalistlerinden KKTC'ye destek

07 Nisan 2010 00:38

T24- Avrupa Parlamentosu'nun (AP) ikinci büyük siyasi grubu Sosyalistler, AB Komisyonu tarafından AP ve üye ülkelerin onayına sunulan KKTC'ye Doğrudan Ticaret Tüzüğü'ne destek verdi.
     Sosyalist Grup Başkanı Martin Schulz, KKTC'nin AB ile doğrudan ticaret yapabilmesini öngören tüzüğün yürürlüğe girmesinin, KKTC ekonomisinin rekabet gücünü artırırken Kıbrıs'taki iki toplum arasındaki refah farkını kapatacağını ve KKTC ekonomisini AB'ye entegre ederek "Kıbrıs sorununun çözümünü kolaylaştıracağını" söyledi.
     Tüzüğün AP'de bir an önce onaylanması için Sosyalistlerin desteğini taahhüt eden Schulz, "Bu tüzüğün kabulünün Kıbrıs'taki iki liderin kapsamlı çözüm müzakerelerini kolaylaştıracağına inanıyoruz" dedi.
     AB Komisyonu, yeni AB anayasası Lizbon Anlaşması ile getirilen "ortak karar" hükmüne dayanarak yıllardır üye ülkelerin onayını bekleyen Doğrudan Ticaret Tüzüğü'nü geçen ay başında AP'nin onayına sundu. AP Uluslararası Ticaret Komitesi'nin gündeminde bulunan tüzüğün burada ve AP Genel Kurulunda onaylanması halinde üye ülkeler, Lizbon Anlaşması gereğince oy çokluğuyla karar alabilecek.
     Doğrudan Ticaret Tüzüğü'nden büyük rahatsızlık duyan Kıbrıs Rum kesiminin AP'nin onayını engelleyememesi halinde Avrupa Adalet Divanı'na başvurması bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24