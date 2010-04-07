AP sosyalistlerinden KKTC'ye destek

T24- Avrupa Parlamentosu'nun (AP) ikinci büyük siyasi grubu Sosyalistler, AB Komisyonu tarafından AP ve üye ülkelerin onayına sunulan KKTC'ye Doğrudan Ticaret Tüzüğü'ne destek verdi.

Sosyalist Grup Başkanı Martin Schulz, KKTC'nin AB ile doğrudan ticaret yapabilmesini öngören tüzüğün yürürlüğe girmesinin, KKTC ekonomisinin rekabet gücünü artırırken Kıbrıs'taki iki toplum arasındaki refah farkını kapatacağını ve KKTC ekonomisini AB'ye entegre ederek "Kıbrıs sorununun çözümünü kolaylaştıracağını" söyledi.

Tüzüğün AP'de bir an önce onaylanması için Sosyalistlerin desteğini taahhüt eden Schulz, "Bu tüzüğün kabulünün Kıbrıs'taki iki liderin kapsamlı çözüm müzakerelerini kolaylaştıracağına inanıyoruz" dedi.

AB Komisyonu, yeni AB anayasası Lizbon Anlaşması ile getirilen "ortak karar" hükmüne dayanarak yıllardır üye ülkelerin onayını bekleyen Doğrudan Ticaret Tüzüğü'nü geçen ay başında AP'nin onayına sundu. AP Uluslararası Ticaret Komitesi'nin gündeminde bulunan tüzüğün burada ve AP Genel Kurulunda onaylanması halinde üye ülkeler, Lizbon Anlaşması gereğince oy çokluğuyla karar alabilecek.

Doğrudan Ticaret Tüzüğü'nden büyük rahatsızlık duyan Kıbrıs Rum kesiminin AP'nin onayını engelleyememesi halinde Avrupa Adalet Divanı'na başvurması bekleniyor.