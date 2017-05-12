AP Sosyalist ve Demokratlar grubundan, AB'ye üyelik için Türkiye'ye üç koşul

AP Sosyalist ve Demokratlar grubu, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Avrupa Parlamentosu Sosyalist ve Demokratlar Grubu Başkanı Pittella’nın Türkiye’ye Avrupa Birliği (AB) üyeliğine destek için üç koşul sunduğu öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu Sosyalist ve Demokratlar Grubu Başkanı Gianni Pittella ile görüştü.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, Pittella’nın Türkiye’ye Avrupa Birliği (AB) üyeliğine destek için üç koşul sunduğu belirtildi. Söz konusu üç koşul, “Cumhurbaşkanının hâkim atamasından, cumhurbaşkanına tanınan parlamentoyu feshetme yetkisinden ve anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanına tanınan kararname yetkisinden vazgeçilmeli” şeklinde sıralandı.

"Destekledik ama..."

Toplantıda, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’de ilan edilen OHAL’in Türkiye’yi farklı bir noktaya taşıdığının altı çizildi. Bugüne kadar Türkiye’yi Avrupa Birliği (AB) üyeliğine ilişkin desteklediklerini dile getiren Pittella, referandum ile kabul edilen anayasa değişikliği sonrası koşulların değiştiğini kaydetti. Kabul edilen anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanına tanınan yetkilerin demokrasi ile bağdaşmadığını vurgulayan Pittella, Türkiye’nin AB üyeleği için üç koşul sıraladı. Pittella koşulları şöyle anlattı: “Bir; Cumhurbaşkanının hâkim atamasından vazgeçilmesi gerekiyor. Bunun demokrasi ile bağdaşır bir yanı yok. İki; cumhurbaşkanına tanınan Parlamentoyu feshetme yetkisinin kaldırılması gerek. Üç; ülke KHK’lerle yönetiliyor. Anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanına tanınan kararname yetkisinden vazgeçilmeli. Bu şartlarımız yerine getirildiği takdirde Türkiye’ye destek vermeye devam edeceğiz.” Görüşmede idam tartışmaları da gündeme geldi. Pittella, idam konusunun kırmızı çizgi olduğunu belirterek, yaşanan tartışmalardan duyulan rahatsızlığı dile getirdi.

"İlişkiler kesilmesin"

Kılıçdaroğlu da Pittella’nın saydığı üç şarta karşılık, “Yapılan anayasa değişikliğinin antidemokratik oduğunu biz de kabul ediyoruz. Venedik Komisyonu raporunda da bunlar sıralanıyor. Dile getirdiğiniz üç konuda biz de hassasiyet gösteriyoruz, eleştiriyoruz. Ancak Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin kesilmesi doğru değil. Bu nedenle destek vermeyi sürdürün. Ancak AB ile görüşmeler devam eder, müzakereler sürerse ülkede normalleşme sağlanır” dedi.

"Gazeteciler tutuklu"

Görüşmede 150’nin üzerinde gazetecinin tutuklu olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Tutuklamalar o kadar çok ki, hapishaneler doldu, 75 tane yeni hapishane açılması gündeme geldi. Ülke olarak bir an önce OHAL’in sona ermesi ve normalleşmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Artık ‘AK Parti’li Tayyip Bey’

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa referandumunun kabul edilmesinin ardından partisine üye olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitabını değiştirdi. Erdoğan’ın parti üyeliğinden önce “Sayın Cumhurbaşkanı” ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın partiye üye olduğu 2 Mayıs Salı gününden sonra “Ak Partili Tayyip Bey” ifadesini kullanmaya başladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan “Partili bir cumhurbaşkanının tarafsız olamayacağını başından beri söyledik. Protokoldeki nezaket uslubumuzu, dilimizi de buna göre belirleriz. Parti üyesi olduğunda, bir parti üyesine gösterilen nezaket ve protokolle muamele edeceğiz. 21 Mayıs’tan sonra da bir Genel Başkana gösterilen nezaket ve protokolle hareket edeceğiz. Hepimizdeki değişikliğin nedeni budur. Ölçü parti bağına göre tarif edilecek.”