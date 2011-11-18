-AP Rusya'dan askerlerini çekmesini istedi TİFLİS (A.A) - 18.11.2011 - Avrupa Parlamentosu (AP), Rusya'dan tek yanlı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya'daki askeri güçlerini geri çekmesini istedi. Gürcü basınında çıkan haberlerde, AP'nin bugün bir karar kabul ederek, Rusya'dan, Gürcistan'ın Suhumi ve Tshinvali bölgelerindeki askeri güçlerini geri çekmesini istediği bildirildi. Sözkonusu kararda ayrıca, Avrupa Birliği'nin de (AB) Abhazya ve Güney Osetya bölgelerini ''işgal edilmiş bölgeler'' olarak tanıması ve 2008'de imzalanan ateşkes anlaşmasıyla Rusya'nın üstlendiği sorumlulukları yerine getirmesi konusunda Moskova ile bir an evvel müzakereler başlatması istendi. Alınan kararda, ''AB, Gürcistan topraklarındaki işgali sona erdirmesi ve Abhazya ile Güney Osetya'nın bağımsızlığıyla ilgili aldığı kararı değiştirmesi için Rusya'ya çağrıda bulunmalı'' denildi. -Saakaşvili- Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili de, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "AP tarafından bugün kabul edilen kararın, aslında Rus yönetiminin, insanlığa karşı işlediği askeri cinayetle suçlandığının bir göstergesi olduğunu" savundu. Sözkonusu kararı ''tarihi karar'' olarak nitelendiren Saakaşvili, ''Bu karar bir çok açıdan bizim için önemlidir. Bu, büyük mücadelemizde Gürcistan'ın sonsuz kurtuluşu açısından, topraklarımızdaki işgalin tamamen sona erdirilmesi açısından ve ülkemizin demokratik ve Avrupalı geleceği açısından çok önemlidir'' ifadelerini kullandı. Saakaşvili, ''İşgal ifadesi daha önce de Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen belgelerde yer almıştı. Ancak Avrupa'nın ve dünyanın en yetkili ve seçilmiş temsil organlarından Avrupa Parlamentosu, Rusya'nın Gürcistan topraklarında işgalci olarak bulunduğunu ilk kez kabul etti'' ifadesini kullandı. Saakaşvili, bu karardan sonra artık Avrupa'nın asla Abhazya ile Güney Osetya'nın bağımsızlığını tanımayacağını belirterek, AP kararıyla ilgili olarak "Bu bizim pasaportumuzdur" ifadesini kullandı.