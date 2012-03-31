AP raporundaki 'Ergenekon'da tutarsız deliller var' tespitine itiraz

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Helene Flautre, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) dün kabul edilen Türkiye raporunda Ergenekon davasının meşruiyetini sorgulayan ifadelere tepki gösterdi. Yeşiller grubunun Fransız üyesi Flautre, “Ergenekon davasının geneli üzerinde şüphe uyandırma girişimi ciddiyetsizlik çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, (AİHM) aralık ayında bazı tutuklama kararlarının meşruiyetine hükmetti. Ergenekon’la ilgili davalar hakkkında şüpheler uyandırmaya ya da suçlamaların temelsiz olduğunu iddia etmeye kalkışmamalıyız’’ dedi.

Sivil denetim memnuniyeti

Taraf'ın haberine göre, AP Türkiye raporunda, “Bu davalarda (Ergenekon ve Balyoz) sanıklar hakkında tutarsız deliller kullanıldığı iddialarından endişe duyulmaktadır. AB Komisyonu’na bahsedilen davaları yakından takip ederek bulgularını 2012 İlerleme Raporu’na eklemesi çağrısı yapılır’’ ifadesine yer verilmişti. Flautre, dünkü oylamada Yeşiller grubunun Alman Üyesi Ska Keller’le verdiği ortak değişiklik önergesiyle “ordunun laik bütünlüğüne” vurgunun rapordan çıkarılmasını değerlendirirken, “Türkiye’de ordunun sivil kontrolü için yıllardır yapılan reformları takdir ederken şimdi kalkıp ordunun laikliğini şart koşmamız yersiz olurdu’’ yorumunda bulundu.

Raporda ilgili paragrafta yapılan değişiklik sonrası, “Askeri harcamalar üzerinde sivil denetimi güvence altına almak için aralık 2010’da ordu üzerindeki sivil denetimi geliştirmeye yönelik süren çabalar memnuniyetle karşılanır. Mahkemelerin askeri harcamalar üzerinde tam denetim uygulayabilmesi çağrısı yapılır. Silahlı kuvvetler ve jandarmanın sivil yargıya tabi olması ve jandarmanın ombudsman denetimine alınması çağrısı yapılır. Türkiye’nin NATO üyeliğinin önemi nedeniyle silahlı kuvvetlerin operasyonel kapasitesinin güvence altına alınma ihtiyacı vurgulanır’’ ifadesi yer almıştı.

Vize için yol haritası talebi

Flautre, rapora Yeşiller grubunun değişiklik önergeleriyle giren vize serbestisi çağrısına da değinerek, ‘’Bu konuda talebimiz çok açık: Vize serbestisi için yol haritası talep ediyoruz. Çünkü AB’ye katılım müzakerelerini sürdüren başka hiçbir ülkeden vize talep edilmezken Türkiye’ye yapılan ayrımcılıktır’’ eleştirisinde bulundu.