-AP RAPORUNA DIŞİŞLERİ TEPKİSİ ANKARA (A.A) - 09.03.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun 2011 Türkiye raporunun Türkiye'de reformlar alanında atılan olumlu adımlara kısmen değinmekle birlikte, esas itibariyle, "tek taraflı, gerçeklerle bağdaşmayan ve kabulü mümkün olmayan unsurlar" içerdiğini belirterek, AP'nin raporlarının Türkiye açısından anlam taşımasının, "ancak ciddi, yapıcı ve tarafsız bir tutum benimsenmesi halinde mümkün olabileceğini" bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Hollandalı Hristiyan Demokrat Ria Oomen-Ruijten tarafından kaleme alınan Avrupa Parlamentosu (AP) 2011 Türkiye Raporu'nun bugün Strazburg'da gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısı çerçevesinde oylanarak kabul edildiği hatırlatıldı. "AB kurumlarının aday ülkeler hakkındaki değerlendirmelerinin, bir yandan katılım sürecinde tamamlanması beklenen gerekliliklere dikkat çekerken, diğer yandan süreci ilerletmeye yönelik olarak aday ülkeyi teşvik edici bir yaklaşımla kaleme alınması gerekmektedir" denilen açıklamada, AP Genel Kurulu tarafından Türkiye hakkında bugün kabul edilen raporun ise, Türkiye'de reformlar alanında atılan olumlu adımlara kısmen değinmekle birlikte, esas itibariyle, "tek taraflı, gerçeklerle bağdaşmayan ve kabulü mümkün olmayan unsurlar" içermekte olduğu bildirildi. Bakanlık açıklamasında, "Müzakere eden aday ülke sıfatıyla Türkiye Avrupa halklarının temsilcisi ve AB kamuoylarının sesi olan AP'den adil ve objektif olmasını ve işlevinin gerektirdiği ciddiyeti sergilemesini beklemektedir" denilerek, şunlar kaydedildi: "Raporda, AB'nin çıkarları gözardı edilme pahasına, malum ülkeleri temsil eden az sayıdaki parlamenterin iç siyasi mülahazalarıyla bazı hususlara yer verildiğini görmekteyiz. Bu yaklaşımı, Türkiye-AB ilişkilerinin dayandığı tarihi geçmiş, paylaşılan değer, çıkar ve hedefler ile ilişkilerimizin bugün ulaştığı nokta itibariyle mantıklı ve sağduyulu bir çerçeveye oturtmak mümkün değildir."