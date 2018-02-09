AP Raportörü Kati Piri: AB'ye tam üyelik için Türkiye'den hiçbir adım göremedik

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, Türkiye'den Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik için hiçbir adım göremediklerini belirtti. Piri, "Zor bir dönemden geçen Türkiye toplumuyla dayanışmamızı göstermek istiyoruz" dedi.

Avrupa Parlamentosu'nda 'Türkiye'de İnsan Haklarının Durumu' başlıklı karar tasarısı, büyük oy çoğunluğu ile kabul edildi. Kararda, OHAL'in 'meşru muhalefeti, ifade ve basın özgürlüğünü daha da bastırmak amacıyla kullanıldığı' vurgulandı ve ayrıca Türkiye'de temel hak ve özgürlükler, hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığındaki 'kötüleşmeden ciddi kaygı' ifade edildi.

Piri, kendi girişimi ile hazırlanan karar metninin oylanması öncesi DW Türkçe'den Kayhan Karaca'nın sorularını yanıtladı. Piri'nin açıklamaları şöyle:

Avrupa Parlamentosu (AP) neden Türkiye hakkında bir oturum düzenleme ve karar alma gereksinimi hissetti?

Türkiye'de insan haklarının durumu çok kritik. Türk hükümeti 'Sadece AB tam üyeliğini konuşmayı kabul ederiz" dese de biz bu konuda henüz hiçbir adım görmedik.

Bu kararla Mart ayında yapılacak Türkiye-AB mini zirvesine ne gibi mesajlar gönderiyorsunuz?

Piri: Bugün kabul edilen kararda OHAL uygulaması gibi yapısal sorunlara vurguda bulunuyor ama aynı zamanda da dokunaklı bazı bireysel vakaları gündeme getiriyoruz. Zor bir dönemden geçen Türkiye toplumuyla dayanışmamızı göstermek istiyoruz. AB liderlerine de insan hakları konusunun Türkiye-AB ilişkilerinde öncelik olarak kalması gerektiğini hatırlatıyoruz.

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin Afrin operasyonuyla ilgili tutumu nedir?

Herkes Türkiye'nin sınırlarını koruma hakkı olduğunu kabulleniyor. Bununla birlikte Avrupa Parlamentosu olarak Afrin'e yönelik askeri müdahalenin insani sonuçları konusunda ciddi kaygılarımız olduğunu ifade ediyor ve orantısız eylemlerin devamına karşı uyarıda bulunuyoruz.