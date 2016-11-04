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BBC Türkçe

AP Raportörü: AB, Türkiye ile üyelik müzakerelerini askıya alsın

Avrupa Birliği, HDP'li milletvekillerinin bazılarının gözaltına alınmalarına, bazılarının da tutuklanmalarına tepkili. Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, AB'ye Ankara ile müzakereleri derhal askıya alması çağrısı yaptı. AB üyesi ülkelerin An

04 Kasım 2016 19:34

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) mensup bazı milletvekillerinin gözaltına alınmaları ile Türkiye'nin "çizgiyi aştığını" söyledi. Piri, Avrupa Birliği'ne (AB), Türkiye ile üyelik müzakerelerini derhal askıya alması çağrısı yaptı.

Piri, Hollanda Radyosu'na yaptığı açıklamada, gözaltı kararlarını "saçmalık" olarak nitelendirdi ve Türkiye'nin hızla diktatörlüğe kaydığını savundu.

Daha önce dokunulmazlıkları kaldırılan milletvekillerinin gözaltına alınmasını, "çizginin aşılması" olarak nitelendiren Piri, Brüksel'den, Türkiye'yle üyelik görüşmelerinin derhal askıya alınması konusunda net bir sinyal beklediğini söyledi.

AP Başkanı Martin Schulz da Türk yetkililerin Türkiye'yi yalnızca demokrasiden uzaklaştırmakla kalmadıklarını aynı zamanda AB-Türkiye ilişkilerinin de temelini oluşturan değer, ilke, norm ve kurallara da sırtlarını döndüklerini belirtti.

Schulz, "Hükümetin eylemlerinin gidişatı, AB ile Türkiye ile arasındaki sürdürülebilir ilişkilerin temeli ve Türk hükümetinin demokratik değer ile Avrupa hedefine bağlılığı üzerinde soru işaretleri yaratıyor" dedi.

Açıklamasında, Demirtaş, Yüksekdağ ve diğer HDP milletvekillerinin Türk toplumunun meşru ve demokratik temsilcileri olduğuna dikkat çeken AP Başkanı, Eylül ayındaki görüşmelerinde Demirtaş'ın gözaltına alınabileceği kaygısını kendisine aktardığını da ifade etti.

Schulz ayrıca, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ve AP'deki siyasi grup liderleriyle ile Türkiye'de gelişmelerle ilgili olarak sürekli temasta olduklarını da kaydetti.

Federica Mogherini ise Türkiye'deki gözaltılardan dolayı son derece büyük endişe duyduklarını söyledi ve AB üyesi ülkelerin Ankara'daki büyükelçilerini toplantıya çağırdıklarını açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye'nin AB ve diğer uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri konusunda net bir tavır takınması gerektiğini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Steinmeier, "Birbirine paralel çelişkili durumlar söz konusu. Türkiye'de muhalefet susturuluyor, siyasetçiler içeri alınıyor ancak aynı zamanda Türkiye, Orta Doğu'da önemli bir aktör" diye konuştu.

Alman bakan, Suriye'de barış sağlanabilmesi için Türkiye'ye ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.

Johnson da Türkiye'nin Suriye'deki iç savaş konusunda kritik bir noktada bulunduğuna dikkat çekerken, basın ve ifade özgürlüğüyle ilgili kaygılar varsa bunların dile getirilmesi gerektiğini belirtti.

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