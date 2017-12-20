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Dünya
Deutsche Welle

AP: Musul kuşatmasında en az 9 bin sivil öldü

Sivil ölümleri ne koalisyon ne Irak hükümeti ne de IŞİD tarafından kabul ediliyor

20 Aralık 2017 17:14

Haber ajansı Associated Press'in (AP) özel haberine göre IŞİD'i Irak'taki Musul kentinden çıkarmak için verilen savaşta 9 bin ila 11 bin sivil hayatını kaybetti. Ancak sivil ölümleri ne koalisyon ne Irak hükümeti ne de IŞİD tarafından kabul ediliyor.

Irak ya da koalisyon güçlerinin Ekim 2016 ile Temmuz 2017'de IŞİD'in yenilgiye uğraması arasındaki Musul kuşatması sırasında en az 3 bin 200 sivilin ölümünden sorumlu olduğu bildirildi.

AP, bu sonuca morg listeleri ve sivil toplum kuruluşlarının veri bankalarını karşılaştırarak ulaştı. Bu kurbanlardan çoğunun Sağlık Bakanlığı raporlarında "ezilmiş" olarak nitelendirildiği bildirildi.

Koalisyon sadece 326 sivilin ölümüyle ilgili sorumluluk kabul etti

Koalisyon güçleri konunun araştırılması Musul'a kimseyi göndermedi, sadece 326 sivilin ölümünden sorumlu olduğunu kabul etti. Kasım ayındaki bir Birleşmiş Milletler raporuna göre ise 9 aylık Musul kuşatması sırasında 741'i bizzat IŞİD tarafından öldürülmek üzere en az 2 bin 521 sivil hayatını kaybetti.

AP/SSB/HS
© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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