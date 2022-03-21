AP muhabirleri Ukrayna'dan kaçışlarını anlattılar: Rus askerleri peşimize düşmüşlerdi

Associated Press muhabiri Mstyslav Chernov, Ukrayna'nın Rus askerleri tarafından işgal edilen Mariupol şehrinden kaçışını anlatırken, "Ruslar peşimizdeydi. Ellerinde isimlerimiz vardı ve yaklaşıyorlardı" ifadelerini kullandı.

Chernov, Mariupol'de bir hastanenin içinde haber yaparken, cerrahların gazeteciler kamufle olsun diye kendilerine beyaz önlükler verdiğini anlatıyor. AP muhabirinin haberine göre, 2 hafta önce şehirdeki durumu haber yapmalarını rica eden polis memuru Mart'ın 15'i geldiğinde ise Mariupol'u terk etmelerini söylüyordu.

Gazeteciler film sahnesini andıran bir kurtarma operasyonuyla şehri terk etti. Şafak sökerken hastaneye gelen bir grup Ukraynalı asker hastaneye girdi ve "Gazeteciler nerede?" diye sordu. Chernov ve yanındaki iki gazeteciyi yanına alarak yola çıkan askerler top atışı ve makineli tüfek seslerini arasından gazetecileri şehirden çıkarmak için kontrol noktalarından geçtiler.

Chernov, onları koruyan doktorlar ve hastaları geride bıraktığı için korkunç hissettiğini de sözlerine ekliyor.

Ukraynalı askerler, gazetecilerin kurtarılması için askerlerin neden hayatlarını tehlikeye attıklarını şöyle açıklıyor:

"Seni yakalarlarsa kameraya alırlar ve sana çektiğin her şeyin yalan olduğunu söyletirler"

"Seni yakalarlarsa kameraya alırlar ve sana çektiğin her şeyin yalan olduğunu söyletirler. Mariupol'da tüm çabalarınız ve yaptığınız her şey boşa gider."

Ukraynalı gazeteci Chernov, 23 Şubat tarihinde Mariupol'de arabalarına yedek lastik alırken "savaş için hazırlandıklarını" söyleyince lastik satıcısının kendilerine deliymiş gibi baktığını ancak savaşın 1 saat sonra başladığını aktarıyor.

Mariupol'un 430.000 sakininin yaklaşık dörtte biri, hala yapabilirken o ilk günlerde ayrıldı. Ancak çok az insan bir savaşın geldiğine inanıyordu ve çoğu kişi hatalarını anladığında artık çok geçti.

Ruslar her seferinde bir bombayla elektriği, suyu, gıda kaynaklarını ve son olarak da en önemlisi cep telefonu, radyo ve televizyon kulelerini kesti. Böylece Rus askerleri kaos ortamı ve cezasızlıktan yararlandı. Gazeteciler olmasa yıkılan binalar ve ölen çocukları dünyaya bildirecek kimse yoktu.

Aynı sebepten de Chernov ve yanındaki gazeteciler Rus askerleri tarafından aranıyorlardı.

Haberde muhabirlerin Rus askerlerinin kontrolünde olan şehri terk etmek için 15 kontrol noktasından geçtiklerine yer verilmiş. Chernov bu denli fazla Rus askeri gördükten sonra şehrin tekrar Ukraynalıların kontrolü altına alınma ihtimalinin olmadığını söylüyor.