AP, Leyla Zana için devreye girecek

Avrupa Parlamentosu (AP) çatısı altında beşincisi düzenlenen Kürt konferansı sona ererken, eski DEP Milletvekili Leyla Zana’nın ‘6. konferansta aranızda olamayabilirim’ diyerek Brüksel’i, hakkında açılan davaya ilgi göstermeye davet eden mesaj adresine ulaştı. AP Başkanlar Konferansı devreye girme kararı aldı.



Dün toplanan Başkanlar Konferansı, AP’nin Zana konusunda üç ayaklı bir yaklaşım sergilemesini kararlaştırdı. Alınan kararlar gereği AP, Zana’nın 31 Mart’taki duruşmasına resmi bir heyet gönderecek. AP Başkanı Hans Gert Pöttering, AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn’e davanın önemini anlatan ve Türkiye değerlendirmesinde bunun da dikkate alınmasını talep eden bir mektup yollayacak. Zana, Başkanlar Konferansı’na davet edilecek.