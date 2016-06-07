Hillary Clinton, Demokrat Parti'den adaylık için yeter sayıya ulaştı

ABD'de, 2016 yılı Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den Vermont Senatörü Bernie Sanders'e karşı yarışan Hillary Clinton, adaylığı için gereken 2,383 delege sayısını kazanmayı başardı. Associated Press (AP) haber ajansının sayımına göre, Clinton, 2 bin 383 delegenin desteğini aldı. AP, Clinton’ın Puerto Rico’da galibiyeti ve son dakikada gelen süper delegelerin desteğiyle eşiği geçtiğini aktardı.

Clinton, ABD’de büyük bir siyasi partiden Başkan adayı olan ilk kadın olacak.

Demokratlar’ın diğer adayı Bernie Sanders, Clinton’ın, süper delegelerle yeter sayıya ulaştığı için, henüz kazanmış sayılamayacağını söyledi. Çünkü Sanders’a göre; söz konusu delegeler, Temmuz ayındaki parti kongresinde Clinton’a destek vermeyebilir.

AP’nin hesabına göre; eski Dışişleri Bakanı, New York Senatörü ve First Lady olan Clinton, Sanders’ın 3 milyon oy, taahhütlü 291 delege ve 523 süper delege önünde.

Sanders’tan yarışa devam sözü

AP’nin sayımıyla ilgili haber yayıldıktan kısa bir süre sonra California Long Beach’de konuşan Clinton, “Tarihi ve eşi benzeri görülmemiş bir anın eşiğindeyiz fakat hâlâ yapacak işlerimiz var. Yarın altı seçim olacak ve her bir oy için savaş vereceğiz; bilhassa buradaki, California’daki oylar için” dedi.

Seçmenler bugün Demokratik Parti’nin önseçimleri için California, Montana, New Mexico, North Dakota, South Dakota ve New Jersey eyaletinde oy kullanacak.

Vermont Senatörü Sanders da kongreye kadar yarışta kalacağı sözünü verdi. Sanders’ın kampanya ekibi, Clinton’a desteğini açıklayan süper delegeleri geri kazanmak için çaba göstereceklerini açıkladı.

Sanders’ın sözcüsü Michael Briggs, “Demokratik yarışta isim vermek için henüz çok erken olduğunu” söyledi. Briggs, “Ne yazık ki karar için çok aceleci davranan medya, Demokratik Ulusal Komitesi’nin ‘kongrede fiilen oy vermeden süper delegelerin oylarını saymak yanlış’ şeklindeki net açıklamasını görmezden geliyor” dedi.

Destek açıklaması yapılsa da...

Parti üyesi olan süper delegeler, kongre öncesi bir aday için destek açıklaması yapabilir. Ancak bu, söz konusu adaya resmi olarak oy verdikleri anlamına gelmiyor.

Her iki partinin de göstereceği adayın ismi ayrı ayrı yapılacak kongrelere kadar resmen açıklanmıyor.

Daha önce Cumhuriyetçi Parti’den Başkanlık için yarışan emlak zengini Donald Trump, yine AP’nin sayımına göre; adaylık için yeter sayıya ulaşmıştı.