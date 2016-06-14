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Dünya

AP Türkiye Raportörü: HDP milletvekilleri hapse girerse vize serbestisi onaylanmaz!

“Dokunulmazlıkların kaldırılmasında hedefin HDP olduğunu biliyoruz”

14 Haziran 2016 22:07

AP Türkiye Raportörü Kati Piri, HDP'li milletvekillerinin hapse girmesi durumunda Türkiye için vize serbestisinin 'asla' onaylanmayacağını söyledi. Piri, “Çok sayıda milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasında biz hedefin HDP olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu’nun Dışişleri Komitesi’nde konuştu. Türkiye'de bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağının devam ettiğini söyleyen Demirtaş, Avrupa Parlamentosu'nun ortak komisyon kurarak Türkiye’de barış sürecine yeniden dönülmesi için çalışmalar ve arabuluculuk yapması gerektiğini ifade etti.

Demirtaş, konuşmasında "Biz her türlü şiddet eylemine, terör eylemine çok açık bir şekilde karşı olan bir partiyiz. Mücadelemizi, demokratik, barışçıl, siyasi yollarda veriyoruz ve herkese de bunu tavsiye ediyoruz. Bütün Kürtlere de Türklere de bunu tavsiye ediyoruz. PKK'ya da sürekli çağrılarımızı bu şekilde ifade ediyoruz. Kesinlikle silahlar susmalı ve çözüm için masaya dönülmeli. Sorunların var olduğu bir gerçek ama sorunların çözüm yolunun silah ve şiddet olmadığı konusundaki partimizin ilkesel duruşu nettir ve bu çağrıyı yineliyoruz" diye konuştu.
 

"Hedefin HDP olduğunu biliyoruz"

 

Öte yandan Piri, oturum sırasındaki konuşmasında ise "Siz (Selahattin Demirtaş) veya meslektaşlarınız (HDP milletvekilleri) parmaklıklar arkasına girerse, Avrupa Parlamentosu Türkiye için vize serbestisini asla onaylamaz." dedi.

Avrupa Parlamentosu’nun büyük çoğunluğunun Türkiye’de pek çok alanda olanlarla ilgili çok eleştirel olduğunu belirten Piri, “Çok sayıda milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasında biz hedefin HDP olduğunu biliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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Kati PiriHDPdokunulmazlıkSelahattin Demirtaş

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