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Dünya

AP, Gazze'yi ele alıyor

Avrupa Parlamentosu (AP) genel kurulu, yarınki oturumda Gazze'deki insani durumu tartışacak.

15 Haziran 2010 03:00

T24- Avrupa Parlamentosu (AP) genel kurulu, yarınki oturumda Gazze'deki insani durumu tartışacak.


AP'deki siyasi gruplar tarafından hazırlanacak bir karar tasarısı, Perşembe günü genel kurulda oylanacak.


Genel kurul oturumunda AB Konseyi ve AB Komisyonu temsilcileri de söz alacaklar.
Ortak karar tasarısında, İsrail'e, Gazze'de uyguladığı ablukayı kaldırması ve insani yardımlara izin vermesi çağrısında bulunulması bekleniyor.


TÜRK PARLAMENTERLER STRASBOURG'DA


Bu arada, AP ile TBMM arasında danışma organı vazifesi gören Karma Parlamento Komisyonunun (KPK) bazı Türk üyeleri, Avrupalı meslektaşlarıyla görüşmelerde bulunmak üzere Strasbourg'a geldi.


KPK Eş Başkanı AK Parti milletvekili Lütfü Elvan, CHP milletvekili Onur Öymen, MHP milletvekili Osman Çakır ve AK Parti milletvekili Şaban Dişli, heyette yer alan milletvekilleri arasında yer alıyor.
Türk milletvekilleri, yarın KPK'nın Avrupa üyeleriyle akşam çalışma yemeğinde bir kez daha buluşacak.


Görüşmelerde, Türkiye'nin AB ile sürdürdüğü tam üyelik müzakerelerindeki son durum ele alınacak.


Türk parlamenterlerin, Orta Doğu'daki son gelişmelerle ilgili görüşlerini de Avrupalı parlamenterlerle paylaşması bekleniyor.

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