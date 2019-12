AP: Ergenekon ağı mutlaka çözülmeli

Strasbourg'da Türk gazetecilerle görüşen AP Türkiye Raportörü Ria Oomen Ruijten, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Helene Flautre ve Karma Parlamento Komisyonu üyesi Richard Howitt, Ergenekon sürecinin Avrupa'da yakından izlendiğini bildirdi.



Medyadan, son 'Kafes Operasyonu Eylem Planı' dahil gerçeğin ortaya çıkması için Ergenekon davasına katkıda bulunmasını isteyen Ruijten, "Ergenekon ağı çözülmek zorunda. Sonuna kadar gidilmeli." dedi. Türkiye raportörü, bunun, her kesimin ülkeye olan güveninin artmasını sağlayacağını vurguladı. Türkiye'de mutlaka köklü bir yargı reformunun yapılması gerektiğinin altını çizen Ruijten, "Türk yargısı bağımsız ama tarafsız değil. Toplumun yargıya inancı sarsılmamalı." tespitinde bulundu. Doğan Grubu'na yönelik vergi cezasının hatırlatılması üzerine, "Birtakım gruplar kendi güçlerini kamuoyunu bilgilendirmek için kullansınlar, kendi menfaatlerini savunmak için değil. Ama kendi menfaatleri için yapıyorlar. Ben bunları uygun görmüyorum." karşılığını verdi. Zaman gazetesinde yer alan habere göre, eşbaşkan Helene Flautre ise CHP'yi demokratik açılımı engellemekle suçladı. CHP'nin, dağdan geri dönüşleri yanlış yansıttığını kaydeden Flautre, "Hükümet cesur; ama engeller var. Herkesin bu süreci bozmak için elinde imkânı var, PKK'nın imkânı var; ordunun imkânı var." ifadelerini kullandı. Kendisinin bir Türk dostu olduğunu anlatan Richard Howitt ise, "Fransa, Türkiye'nin AB üyeliğini engelleyemeyecektir." şeklinde konuştu.



Türkiye'de mutlaka köklü bir yargı reformunun yapılması gerektiğini vurgulayan Ruijten, ordunun demokratikleşme açısından büyük sorun teşkil ettiğini belirtti. Türkiye raportörü, Ergenekon konusunda Türk hükümetine destek verdiklerini anlattı. 'Kafes Planı'na ilişkin bir soru üzerine, Türk basınına 'gerçeğin ortaya çıkması için katkıda bulunun' çağrısı yaptı. Ruijten, "Sizin kamuoyunu aydınlatmanızla her şey ortaya çıkacaktır. Ergenekon ağı çözülmek zorunda. Sonuna kadar gidilmeli. Bu her kesimin ülkeye olan güveninin artmasını sağlayacaktır. Her vatandaş demokratik kurumlara saldırıların cezalandırılması gereken bir durum olduğunu ve cezalandırılacağını bilmeli. Mahkemeler kararlılıkla meselenin üzerine gitmeli." dedi.



Ruijten, Ergenekon soruşturması konusunda ise şöyle konuştu: "Soruşturma bağımsız olmalı. Yargının soruşturma olduktan sonra bunun etkisinde kalmaması önemli. Türk yargısı bağımsız ama tarafsız değil." Ruijten, hükümetin darbe planlarını yargıya bıraktığına işaret ederken idari yaptırımların da konuşulmasını istedi.



Doğan Grubu'na seslendi: Gücünüzü kamuoyunu bilgilendirmek için kullanın



Ruijten'e toplantıda Doğan Grubu'na yönelik vergi cezası da hatırlatıldı. Ruijten, bu soruya "Medya, gücünü kamuoyunu bilgilendirmede kullanmalı. Kendi menfaatlerini savunmak için değil. Ama kendi menfaatleri için yapıyorlar. Ben bunları uygun görmüyorum." karşılığını verdi. Bu arada Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Flautre, CHP'yi demokratik açılımı engellemekle suçladı. Flautre, "CHP geri dönüşümü yanlış yansıttı. Hükümet cesur; ama engeller var, CHP var. Burada demokratikleşme ile ilgili bir sorun da var, yeni anayasa gerekiyor. Herkesin bu süreci bozmak için elinde imkânı var, PKK'nın imkânı var, ordunun imkânı var." ifadelerini kullandı.