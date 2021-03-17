AP: Gergerlioğlu'nun ihracı İnsan Hakları Eylem Planı'nın acı bir 'doğruluk kontrolü' olmuştur

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve TBMM-AP Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı Sergey Lagodinsky, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini ortak bir bildiriyle kınadı.

Türkiye'ye Anayasa'yı hatırlatan ikili, bildiride şu ifadeleri kullandı:

"Türk yetkilileri, Anayasası ile aynı çizgide olduğunu savundukları değerlere, Avrupa standartlarına bağlılıklarına ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uymaya çağırıyoruz."

"Gerçekliğin acı bir doğruluk kontrolü"

Parlamenterler, kısa süre önce açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nı da anımsattıkları bildirileri şöyle:

"Cumhurbaşkanı'nın insanlık onuru, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü merkezine alan İnsan Hakları Eylem Planını sunmasından sadece iki hafta sonra, Gergerlioğlu'nun Parlamento'dan azledilmesi, gerçekliğin acı bir doğruluk kontrolüdür. Yapılanlar, söylenenden daha önemlidir ve özellikle de bu konuda, herhangi bir yasal reform vaadinden ve AB'ye yönelik iyi niyet söylemlerinden daha yüksek sesle çıkmaktadır."

"Güveni daha da zedelemiştir"

Gergerlioğlu'nun, bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi ve tutuklanacak olmasının ciddi bir insan hakları ihlali olduğunu belirten parlamenterler ortak açıklamalarında, "Bu adım, Türkiye'nin parlamenter demokrasisine güveni daha da zedelemiştir" dedi.

Bildiride, Gergerlioğlu'nun ateşli bir insan hakları savunucusu olduğu ve "asılsız gerekçelerle, keyfi şekilde mahkum ve hapsedilmiş kişilerin sesini duyurduğu" belirtildi. "Hedef alınması ve yargılanması tesadüf değil" diyen iki parlamenter, Gergerlioğlu ile dayanışmalarını vurgularken demokrasi isteyen sivil toplum kuruluşları ve Türk vatandaşlarını desteklemeye devam edeceklerini belirtti.