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Deutsche Welle

AP, Blatter’den görevi bırakmasını istedi

Avrupa Parlamentosu, yolsuzluk skandalıyla sarsılan FIFA’da başkan Sepp Blatter’in görevi derhal bırakmasını istedi.

11 Haziran 2015 20:55


Avrupa Parlamentosu kabul ettiği karar tasarısıyla yolsuzluk skandallarıyla sarsılan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA)'nde Blatter'in başkanlık görevinden derhal ayrılmasını talep etti.

Parlamentoda temsil edilen yedi grubun büyük bir çoğunlukla kabul ettiği tasarıda, yeni başkan seçilene kadar Blatter'in FIFA'nın aldığı karar uyarınca 9 ay daha görevde kalma ihtimali bulunmasının köklü ve acilen ihtiyaç duyulan radikal reformların hayata geçirilmesinde engel oluşturabileceği endişesi dile getirildi.

Blatter'in istifa kararı memnuniyetle karşılanırken yeni başkan seçilene kadar Blatter'in yerine derhal geçici bir başkan atanması istendi. Ayrıca FIFA yönetim kurulunun da daha şeffaf olması konusunda uyarıda bulunuldu. Avrupa Parlamentosu kararının bağlayıcılığı bulunmazken, FIFA'ya yönelik reformlar konusunda birlik ülkelerinin de uyarılarda bulunması bakımından politik önem taşıyor.

29 Mayıs'ta düzenlenen FIFA Kongresi'nde Sepp Blatter başkanlığa seçilmişti. Ancak kongreden iki gün önce yolsuzluk gerekçesiyle FIFA'nın merkezine operasyon düzenlenmiş ve üst düzey yöneticiler göz altına alınmıştı. Bu gelişmelerin ardından Blatter seçildikten dört gün sonra istifa edeceğini duyurmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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