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Dünya
Deutsche Welle

AP, başkanını seçiyor

Avrupa Parlamentosu başkanı bugün belirleniyor. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Martin Schulz'un bu göreve ikinci bir dönem için seçilmesi bekleniyor.

01 Temmuz 2014 13:27


Martin Schulz'un AP'de Sosyal Demokratlar'ın yanı sıra 221 vekille en büyük grubu oluşturan Avrupa Halk Partisi'nin de desteğini alması bekleniyor. AP'de Liberaller Grubu da Schulz'a destek açıkladı.

Gözlemciler, diğer adaylar Avusturyalı Yeşiller'den Ulrike Lunacek ve İngiliz AB karşıtı Sajjad Karim'e şans tanımıyor.

Martin Schulz, AB Komisyonu başkanlığına aday olmuş, ancak Avrupalı liderler bu görev için Jean-Claude Juncker üzerinde uzlaşmaya varmıştı.

Schulz, ilk dönem 17 Ocak 2012 tarihinde AP başkanı seçilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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