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AP Başkanı'ndan Erdoğan'a basın özgürlüğü çağrısı

Macron ve Merkel Erdoğan'a tutuklu gazetecileri sordu

26 Mayıs 2017 20:26

 

 

Avrupa Parlamentosu Başkanı Tajani, basın özgürlüğüne saygı duyulduğunun göstermerilmesi için Erdoğan'a çağrı yaptı. Almanya tutuklu Yücel'in, Fransa ise alıkonulan Depardon'un serbest bırakılmasını istedi.

Perşembe günkü NATO liderler zirvesine ev sahipliği yapan Brüksel'de, hükümet ve devlet başkanları arasında yoğun bir görüşme trafiği yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da anayasa değişikliği referandumundan sonra ilk kez bir araya geldiği birçok Avrupalı liderle temaslarda bulundu.

Erdoğan ile görüşen isimler arasında Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani de yer aldı. Tajani, görüşme sonrası Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, “Erdoğan'a, Türkiye'nin basın özgürlüğüne saygı göstermek istediğine yönelik tutum sergilemesi gerektiğini ilettim" dedi.

Tajani, "Bir Avrupa Birliği üyesi için gazetecilere özgürlük sağlanmasının kaçınılmaz olduğunu" ifade ederek, Erdoğan'a bu konuda güçlü bir tutum sergilemesi çağrısı yaptığını belirtti.

AP Başkanı, gazeteye yaptığı açıklamada Erdoğan ile "net ve gerçekci" bir görüşme yaptığını söyledi. Tajani, Erdoğan'ın görüşmede Türkiye'nin AB üyeliği için çaba göstereceklerini taahhüt ettiğini belirtti. 

Tajani ayrıca, Türkiye için Avrupa Birliği üyeliğinin, idam cezasının geri getirilmesi durumunda mümkün olmayacağını yineledi.

Macron ve Merkel Erdoğan'a gazetecileri sordu

NATO liderler zirvesinde, Türkiye'de tutuklu olan yabancı gazetecilerin durumu da görüşüldü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, sınır dışı edilmek üzere Türkiye’de alıkonulan Fransız gazeteci ve fotoğraçı Mathias Depardon'un serbest bırakılması için devreye girdiği bildirildi. Erdoğan'ın Macron ile yaptığı görüşmede, Depardon'un durumunun hemen inceleneceğini taahhüt ettiği belirtildi.

Beş yıldır Türkiye'de yaşayan Fransız gazeteci Depardon, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde fotoğraf çekerken “geçerli basın kartı olmadığı” gerekçesiyle  gözaltına alınmıştı. Depardon ardından da sınır dışı edilmek üzere Gaziantep’teki Göç İdaresi'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne nakledilmişti. Depardon iki haftayı aşkın bir süredir sınır dışı edilmeyi bekliyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Die Welt gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel'in serbest bırakılması için yaptığı çağrıyı yineledi. Merkel'in Erdoğan'dan, Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarına hukuk devleti ilkelerine uygun muamelede bulunulmasını ve özellikle de Yücel'in serbest bırakılmasını talep ettiği açıklandı.

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