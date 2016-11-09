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Dünya

AP Başkanı Martin Schulz: Mutlu değilim, Trump'la çalışmak zor olacak

"Demokratik yollarla başkan seçilen birine saygı duymamız gerek, umarım o da bize saygı duyar

09 Kasım 2016 14:16

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, 279 delegenin desteğiyle Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın ABD'nin yeni başkanı seçilmesiyle ilgili olarak "Trump'la çalışmak daha zor olacak" dedi.

Europe 1'de seçim sonuçlarını değerlendiren Schulz, "Mutlu değilim ama demokratik yollarla başkan seçilen birine saygı duymamız gerek, umarım o da bize saygı duyar" ifadesini kullandı.

Trump ise zafer konuşmasında "tüm Amerikalıların başkanı olacağını" vurgulayarak "Bizimle iyi geçinmek isteyen her devletle iyi geçineceğiz" dedi.

ABD tarihinin en çekişmeli başkanlık yarışını 279 delegenin desteğini alan Donald Trump kazandı. Amerikalılar, başkanlık seçimlerinin yanı sıra Kongre için de oy kullandı. ABD Kongresi'nin 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi kanadının tamamı, 100 üyenin bulunduğu Senato'nun üçte biri ve bazı valilikler için de bugün halk tercih yaptı. Cumhuriyetçi Parti, Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'ndeki üstünlüğünü korumayı garantiledi. Senato'da Cumuhuriyetçi sandalye sayısı 48, Demokratların sandalye sayısı 46.


 

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