AP Başkan Schulz'dan Türkiye'ye basın özgürlüğü uyarısı

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz, son dönemde gazetecilere yönelik artan baskıya ilişkin Türkiye’ye basın özgürlüğü uyarısı yaptı.

CHA'nın haberine göre, başkan seçildikten sonra ilk kurumsal ziyaretini İspanya’nın başkenti Madrid’e yapan Martin Schulz, gazeteci Mehmet Baransu’nun tutuklanmasına ilişkin konuştu.

Yakında Türkiye’yi ziyaret edeceğinin bilgisini veren AP Başkanı, Türk yetkilileri basın özgürlüğüne saygı duymaya davet etti.



Başkan Schulz tepkisini şöyle dile getirdi: "Gazetecilerin bağımsızlığı ve basın özgürlüğü Avrupa Birliği’nin müzakere edilemeyecek temel değeridir. Türkiye’deki yetkililerden bu uluslararası kurallara uymalarını rica ediyorum."